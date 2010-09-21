Ve ÖSYM Başkanı istifa etti

T24 - Art arda yaşanan kopya skandallarının ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan istifa etti. Emekli olacağını söyleyen Yarımağan, "Torunum ve bahçeyle ilgileneceğim'' dedi.



ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, dün akşam saatlerinde Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ile görüştükten sonra istifasını netleştirdi.



Prof. Dr. Yarımağan, bugün istifa dilekçesini hazırlayarak YÖK'e sunduktan sonra ÖSYM çalışanlarıyla bir toplantı yaparak, istifa kararını açıkladı.



Üzüntülü geçen toplantıda bazı çalışanların gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi.







'Bahçeyle ilgileneceğim'



İstifa kararıyla ilgili soruyu yanıtlayan Yarımağan, ''Koşullar böyle gerektirdi, gerektiği için böyle oldu. Başkanlıktan ayrılmam gerekti. Emekli olacağım. Birkaç gün izin alacağım, peşinden emekli olacağım. Torunum var, torunumla ilgileneceğim. Bahçeyle ilgileneceğim'' dedi.







YÖK başkanı atayacak



Öte yandan, ÖSYM'de bazı görevden almalar olabileceği öğrenildi.



Prosedüre göre ÖSYM Başkanlığı’na YÖK Başkanı atama yapıyor.









Altı yıldır görev yapıyordu



Kurulduğu 1974 yılından bu yana ÖSYM'de çeşitli görevlerde bulunan Prof. Dr. Ünal Yarımağan Ekim 2004 yılında başkanlığa getirildi.



1942 de Kilis'te doğan Ünal Yarımağan, 1962 yılında Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra yüksek öğrenimini Fransa'da sürdürdü ve elektronik yüksek mühendisi diplomasını aldı.



1970-77 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi'nde proje koordinatörü olarak görev yapan Yarımağan, 1983 yılında bilişim sistemleri dalında doçentlik unvanı aldı ve 1989 yılında bilgisayar bilimleri anabilim dalında profesörlüğe yükseldi.



Ünal Yarımağan, 1977 yılından itibaren çalıştığı Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde 1991-2003'de bölüm başkanlığını yürüttü.



Prof. Yarımağan, üniversitesi adına birçok kamu kuruluşunda bilişim projesine katıldı.







Son teknolojiyle kopya



KPSS'de 350 kişinin tam puan alması üzerine kopya iddiaları gündeme gelmişti. Eğitim Bilimleri Testi iptal edilirken, öğretmen atamaları da ertelenmişti.



Kopya skandalıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ÖSYM binasında arama yapılmıştı.



Organize kopya çekildiği iddiaları üzerine 58 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 4’ü tutuklanmıştı.



Zanlıların kopya çekerken teknolojinin son nimetlerinden yararlandığı belirlenmişti.



Üzerine bluetooth kulaklık monte edilmiş tişört, kolye şeklinde cep telefonu, flaş bellekler, cep telefonu kulaklıkları, kulak içine yerleştirildiği düşünülen ses algılama aparatı da ele geçirilmişti.



