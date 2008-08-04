Ve olimpiyat ateşi söndü

Tempo24-



Törenin kapanış konuşmasını yapan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Jacques Rogge, oyunların başarılı bir organizasyonla yapıldığını belirterek, bu başarıda emeği olan herkese teşekkürlerini iletti.



Oyunların unutulmaz olduğunu ifade eden Rogge, konuşmasına Yunanca, ''Sevgili Yunanlı dostlarım. Kazandınız'' diyerek başladı. Rogge, güvenlik önlemleri için 1.5 milyar Euro harcanan oyunların barış ve dostluk içinde geçtiğini söyledi.



Oyunlarda 20'den fazla sporcunun doping yaptığının belirlendiğini kaydeden Rogge, ''Bu oyunlarda hile yapmanın zorlaştığını ve temiz atletlerin daha iyi korunduğunu'' belirtti.



Rogge, ''Şimdi geleneksel olarak 28. Olimpiyat Oyunları'nın kapandığını ilan ediyor, dünya gençliğini 29. Olimpiyat Oyunları'nda bizimle olması için 4 yıl sonra Pekin'de biraraya gelmeye çağırıyorum'' dedi. IOC Başkanı Rogge, konuşmasını Yunanca, ''Teşekkürler Atina, Teşekkürler Yunanistan'' diyerek tamamladı.



Atina Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi (ATHOC) Başkanı Gianna Angelopoulos-Daskalaki de yaptığı konuşmada, ''Olimpiyatlar evine döndü ve dünyaya Yunanlıların yapabilecekleri muhteşem işleri gösterdik'' dedi.



Angelopoulos-Daskalaki, ''Atina, sporcular için muhteşemdi, Yunanistan, oyunlar için muhteşemdi'' diye konuştu.



MUHTEŞEM TÖREN

Kapanış töreni, 2 bin görevli kişi sayesinde görsel bir şölen olarak geçti.



Tören sırasında erkekler maraton yarışında madalya kazanan sporculara madalyaları verildi. Bu dalda ilk 3 sırayı alan İtalyan Stefano Baldini, ABD'li Mebrahtom Keflezighi ve Brezilyalı Vanderlei Lima, tribünleri dolduran binlerce seyirciden büyük alkış aldı.<%insertart(165231)%>Tribünlerdeki yaklaşık 75 bin kişi tarafından beyaz mendillerle selamlanan, geleneksel Yunanlı kıyafetleri giymiş binlerce görevli sahaya girdi. Yunanlı şarkıcılar Domna Samiou, Yannis Parios, Marinella ve Dimitra Galani'nin şarkıları eşliğinde ''Adaların Dansları'' sergilendi.



HAVAİ FİŞEKLER ATILDI

Ardından stada ülke bayraklarının giriş töreni yapıldı. Türk bayrağını grekoromen güreşte 96 kiloda bronz madalya kazanan Mehmet Özal taşıdı.



Seyircilerin, sporcuların stada girişini ''oley'' nidalarıyla karşıladığı, bazı sporcuların koşarak, bazılarının zıplayarak kolkola stada girdiği görüldü. Sporcuların stada girişi sırasında gökyüzüne havai fişekler atıldı.



Statta sanatçılara eşlik eden orkestranın enstrümanları, sporcuların kullandığı malzemelerden yapıldı. Karma olarak ülke sporcuların statta yer almasından sonra olimpiyat marşı eşliğinde olimpiyat bayrağı stada getirildi.



MEŞALE SÖNDÜRÜLDÜ

31 metre yükseklikteki 4.7 metre çaplı olimpiyat meşalesi ''Anne ve Kızkardeş'' şarkısı eşliğinde indirilerek 3 yıldır öksüzler yurdunda yaşayan küçük bir kız çocuğu tarafından söndürüldü.



Sönen meşalenin ateşinin tüm statta her tarafa dağılarak yanmayı sürdürmesi için kalp şeklinde yapılmış fenerlerin içinde yanan meşalenin ateşi küçük kız çocukları ve atletler tarafından stattakilere dağıtıldı.



Meşalenin sönmesinin ve olimpiyat bayrağının Atina Belediye Başkanı Dora Bakoyannis tarafından Pekin Belediye Başkanı'na verilmesinin ardından Yunanlı sanatçıların verdiği konserle oyunlar sona erdi. Konser sırasında havaya çok sayıda balon bırakıldı.



Tüm sporcular, 2008'de Pekin'de buluşmak üzere Atina Olimpiyat Stadı'na veda etti.

