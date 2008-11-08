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Dünya

Ve Obama ilk gafını yaptı

ABD Başkanı seçilen Obama, daha görevi devralmadan ilk gafını yaptı. Eski Başkan Ronald Reagan'ın eşi Nancy'ye, kocası için astrologlara danıştığına iliş

08 Kasım 2008 02:00

ABD Başkanlığı'na seçilen Barack Obama, eski başkanlardan Ronald Reagan'ın eşi Nancy Reagan'ın, kocasının başarısı için astrologlara danıştığına ilişkin söylentilere atfen bir şaka yaptıktan sonra eski First Lady'den özür diledi. 

Obama'nın kırdığı pot, başkanlığa seçilmesinden sonraki ilk gafı olarak kayıtlara geçti.

Obama, başkanlığa seçilmesinden sonra düzenlediği ilk basın toplantısında, eski başkanlara danışıp danışmadığının sorulması üzerine, halen hayatta bulunan bütün eski başkanlarla konuştuğunu söyledi.

Bu noktada Obama, gülümseyerek, "ancak astroloji seansları düzenleme konusunda Nancy Reagan meselesine girmek istemedim" dedi.

Eski Başkan Ronald Reagan döneminin üst düzeyde bir Beyaz Saray görevlisi, daha sonra yayımladığı anılarında Nancy Reagan'in, eşinin başarısına katkı amacıyla astrologlarla seanslar düzenlediğini yazmıştı.

Obama, 87 yaşında olan ve ciddi sağlık sorunları bulunan Nancy Reagan'la ilgili şakasının ağır kaçtığını hemen anlayarak, basın toplantısından sonra eski First Lady'yi aradı.

Barack Obama'nın sözcüsü Stephanie Cutter, "Obama, dikkatsizce ve düşüncesizce sarf ettiğini belirttiği bu söz için Nancy Reagan'dan özür diledi. Sıcak bir konuşma oldu" dedi.


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