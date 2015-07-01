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Dünya

Ve Obama açıkladı: 54 yıl aradan sonra Havana'da ABD Büyükelçiliği açılıyor

ABD Başkanı, Küba ve ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin resmen yeniden başladığını duyurdu

01 Temmuz 2015 22:55

ABD Başkanı Barack Obama, 54 yıl aradan sonra, Küba ve ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin resmen yeniden başlayacağını duyurdu. Obama, ABD'nin yaz sonuna doğru Küba'nın başkenti Havana'da elçilik açacağını da ilan etti.

Dışişleri Bakanı Joe Biden'la birlikte, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında konuşan Obama, "Bugün ABD'nin resmi olarak Küba ile diplomatik ilişkileri tekrar kurma ve karşılıklı olarak büyükelçilikleri açmada mutabık kaldığını duyuruyorum. Bu, Küba hükümeti ve halkıyla ilişkilerin normalleştirilmesi çabalarında ve Amerika'daki komşumuzla yeni bir sayfa açmada tarihi bir adım" dedi.

Küba'yı izole ederek ters etki yarattığını belirten ABD Başkanı, "Bu yaz sonuna doğru, Bakan (John) Kerry, Havana'ya resmi ziyarette bulunarak, Amerikan bayrağını büyükelçiliğimizde göndere tekrar çekecek. Bir yıl önce bayrağımızın orada dalgalanması belki imkansız görünüyordu. İşte değişim budur" ifadelerini kullandı. Obama, ABD Kongresi'ne de Küba'ya ambargonun kaldırılması çağrısında bulundu.

ABD Başkanı'nın basın toplantısından önce bir açıklama yapan Küba Dışişleri Bakanlığı da başkent Havana'daki ABD büyükelçiliğinin 20 Temmuz'da açılacağını duyurmuştu.

 

 

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