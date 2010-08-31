Ve Misimovic Galatasaray'da

T24 - Galatasaray, Zvjezdan Misimovic transferinde mutlu sona ulaştı. İstanbul'a gelen Boşnak oyuncu bugün imzayı atacak. Öte yandan İspanyol basını sarı-kırmızıların Liverpool'dan Insua ve Espanyol'un kalecisi Kameni'yi alacağını yazdı.





Sarı-kırmızılılar uzun süredir gündemlerinde yer alan Misimovic'i transfer döneminin kapanmasına 2 gün kala renklerine bağlamayı başardı. Boşnak oyuncu bugün İstanbul'a gelecek ve sağlık kotrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılı takımla resmi sözleşme imzalayacak.





Insua İstanbul'da!



Galatasaray Liverpool'dan Insua'yı sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a getirdi



Transfer trafiği tüm hızıyla devam ediyor. Misimovic'ten sonra Liverpool'un Arjantinli sol beki Emiliano Insua da İstanbul'da!



Sarı-kırmızılı kulüp Insua'yı sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a getirdi. Ortalıkta Galatasaray'ın Insua'yı 1 yıllık kiralık olarak renklerine bağlayacağı söylentileri dolaşıyordu.



Bu arada Insua Twitte'da İspanyolca olarak : "Süreklilik için İstanbul'a gidiyorum, umarım her şey iyi olacak" diye yazmıştı.





MISIMOVIC'İN KARİYERİNE BAKIŞ



Bosna-Hersek'in son dönemde dünya futboluna sunduğu en önemli yeteneklerden Zvjezdan Misimovic, 1982 yılında Münih'te dünyaya geldi. 60'lı yılların sonunda Bosna-Hersek'ten Batı Almanya'ya göçen işçi bir ailenin çocuğu olan Misimovic, futbol kariyerine doğduğu şehrin amatör kulüplerinde başlarken, 2000 yılında Bayern Münih altyapısına transfer oldu.



Bavyera ekibinin ikinci takımında dört sezon forma giyen Misimovic, güney bölgesel liginde çıktığı 102 maçta 44 gole imza atmayı başardı. Buna karşın, kendisinden beklenen patlamayı yapamadığı için a takımda, üç maçta toplam 12 dakika forma giyebildi.



Bayern Münih'te forma şansı bulamayacağını anlayan Misimovic, 2004 yılında Bochum'a transfer oldu. Burada üç sezon forma giyen Sırp asıllı Boşnak futbolcu, 92 maçta 21 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.



Bochum'da üç sezon forma giyen Misimovic, 2007 yazında kulübüyle kontratını yenilemeyip, tercihini Nürnberg'den yana kullandı. Sezon sonunda küme düşecek Nürnberg'in en dikkat çeken oyuncusu olmayı başaran Misimovic, 28 maçta 10 gole imza attı.



28 yaşındaki oyuncunun kariyerini değiştiren ise Felix Magath oldu. 2008 yazında 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Misimovic'i Wolfsburg'a getiren Magath yönetiminde oyununu geliştirme şansı bulan Misimovic, henüz ilk sezonunda tarihi bir başarının aktörlerinden biri oldu. Ligin ilk yarısında orta sıra takımı profili çizen Wolfsburg, ikinci devreyle birlikte çıkışa geçerken, Misimovıc-Dzeko-Grafıte üçlüsü, teknik direktörleri Felix Magath önderliğinde yeşil-beyazlı kulübü tarihinin ilk Bundesliga şampiyonluğuna taşıdı.



Sezonu 20 asistle tamamlayıp, kırılması güç bir rekora imza atan Misimovic, aynı zamanda Stuttgart'lı Mario Gomez'in önünde 'ligin en değerli oyuncusu' seçildi.



28 yaşındaki oyuncu, Bundesliga'da geçen sezonu da 31 maçta 11 golle tamamladı.



Misimovic'in milli takım kariyeri de, tıpkı kulüp kariyeri gibi şanssız bir başlangıca sahne oldu. Alt yaş gruplarında Yugoslavya Milli Takımı forması giyen oyuncu, 18 yaş altı milli takımıyla 2001 yılında, Nemanja Vidic ve Danko Lazovic gibi takım arkadaşlarıyla birlikte Avrupa dördüncülüğü yaşadı. Buna karşın Misimovic, 21 yaş altı milli takımında sadece bir kez forma giyebildi. Milli takım teknik direktörü Vladimir Petrovic, kendisini 3-0 mağlup götürdükleri Fransa maçının son beş dakikasında oyuna sokarken, maç sonunda oyuncusu hakkında 'şişman', 'yavaş' ve 'küstah' ifadelerini kullandı.



Yugoslavya kariyerine bu maçla veda eden Misimovic, 2004 yılında Bosna-Hersek Milli Takımı’nı tercih ettiğini açıkladı. 2006 yılında milli takımda patlak veren krizde, 13 futbolcu, federasyon başkanı Milan Jelic'in de dahil olduğu dört kişi görevine devam ettiği takdirde milli takımı boykot edeceklerini açıkladı. 13 futbolcudan biri Misimovic'ti. Yıldız futbolcu, aralık ayında Fuad Muzurovic'in teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından kararından döndü ve kaptanlığa kadar yükseldi. 6 yıldır Bosna-Hersek forması giyen Misimovic, 50 maçta 16 gole imza attı.



Wolfsburg ve milli takımdan arkadaşı Edin Dzeko, bir röportajında Misimovic ile ilgili şu ifadeleri kullanıyor: "Misimovic ile uzun süredir birlikte oynuyor ve birbirimizi iyi tanıyoruz. O muhteşem tekniğe sahip ve bir o kadar da zeki bir futbolcu. Her forvet, arkasında onun gibi bir desteğe ihtiyaç duyar. Misimovic aynı zamanda harika bir pasör. Bir koşu yaptığınızda, o mutlaka sizi görmeyi başarır."





