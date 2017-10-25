Ve Meral Akşener partisini kurdu

Meral Akşener liderliğinde kurulan partinin kuruluş müracaatı İçişleri Bakanlığı'na yapıldı.

Akşener, bakanlık binasına bazı parti kurucularıyla geldi. Yeni partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'nın ilgili birimine teslim eden Akşener, yaklaşık 20 dakika içeride kaldı.

Akşener partisinin kuruluş müracaatından sonra Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne hareket etti.

Dilekçenin verilmesinin ardından yeni parti 10:30'da Ankara Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde resmi kimliğine kavuşmuş olacak.

Akşener öncülüğünde kurulacak yeni partinin adının 'İyi Parti' olacağı açıklandı.

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