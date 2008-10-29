Ve Maradona dönüyor

"Maradona es mi dios..."







Arjantin onu tartışıyor Arjantin onu tartışıyor





Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Diego Armando Maradona, Arjantin Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oluyor.Dünya Kupası elemelerinde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Alfio Basile ile yollarını ayıran Arjantin'de, yeni teknik direktörün ismi netlik kazandı.1986 Dünya Kupası’nda Arjantin'e kupayı kazandıran isim olarak gösterilen efsane futbolcu Maradona, mavi-beyazlıların yeni teknik direktörü olacak.Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Julio Grondona ile toplantı yapan Maradona, basına yaptığı açıklamada Arjantin Milli Takımı'nın başına geçeceğini söyledi.Maradona, 1986 Dünya Kupası’nda takımı çalıştıran Carlos Bilardo ile birlikte çalışacak. Resmi açıklamanın Maradona'nın doğum günü olan yarın yapılması bekleniyor.Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından biri olan 48 yaşındaki Maradona, futbol kariyerindeki başarılarından dolayı Arjantin halkının sonsuz sevgisini kazanmış biri olarak biliniyor.Efsanevi 10 numara, Arjantin'i ilk olarak Kasım ayında İskoçya karsısında oynanacak dostluk maçında yönetecek.30 Ekim 1960 Arjantin'nin Villa Fiorito kentinde doğan dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona, dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusundan birisi olarak kabul edilir. Kulüp takımlarında oynadığı 592 maçta 311 gol atmıştır. Arjantin Millî Takımında ise 91 maçta 34 gol kaydetmiştir.Napoli'yi şampiyon yapıp Napoli taraftarı tarafından bir efsane olarak hatırlanır.Kokain bağımlısı olarak özellikle çocuk hayranlarına karşı kötü örnek olmuştur. 1994 Amerika'daki Dünya Kupası'nda doping kullandığının ortaya çıkmasıyla futbol hayatını bitirmiştir.Bu olaydan sonra Maradona madde bağımlılığına büyük bir savaş açmıştır.1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye elle attığı gol ve bu gol için yaptığı, "O el, Tanrı'nın eliydi." yorumu çok tartışılmıştır. Aynı maçta attığı, kendi yarı sahasından kale önüne kadar, kaleci dahil tam 8 oyuncuyu çalımlayarak attığı gol de asrın golü seçilmiştir.