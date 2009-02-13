Ve Madımak'taki kebapçı taşındı

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te 37 kişinin öldüğü olayların yaşandığı Madımak Oteli'nin altındaki lokanta yeni yerine taşındı.



Sivas’ta 2 Temmuz 1993 yılında meydana gelen ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayların yaşandığı Madımak Oteli altında hizmet veren Sebatibey İskender Lokantası, uzun süren çabalar sonunda nihayet dün boşaltıldı. Özellikle olayın yaşandığı 2 Temmuz'da yapılan anma törenlerinde “İnsanların yakıldığı yerde et pişiriliyor” eleştirileri ile büyük tepki alan lokantayı boşaltmak için 2 yıla yakın zamandır süren çabalar sonuçlandı.



Kültür Bakanlığı’nın katkıları ve Valilik ve belediye girişimleri sonucunda işletmeci Sebati Manav’a 27 Haziran Öretmenler Parkı içerisinde bulunan kafe yeni lokanta yeri olarak tahsis edilerek 3 yıllık kira sözleşmesi yapıldı. Taşınma giderleri olarak da lokanta işletmecisine 250 bin TL dolayında ödenek verildiği belirtildi.



Ocak ayı içerisinde yapılması planlanan boşaltım işlemi, ilgili paranın gecikmesi nedeniyle Şubat ayına sarkmıştı. 1995’ten itibaren İskender lokantası olarak otel altında hizmet veren lokantanın sahibi Sebati Manav, nihai anlaşmanın sağlandığını ve bu akşam itibariyle dükkanı boşalttıklarını belirterek, Sivas’ın menfaatleri ve halkın huzuru için taşınmayı kabul ettiklerini söyledi.



Akşam saatlerinden itibaren dükkanda bulunan malzemeler kamyon ve kamyonetler ile yeni yerine taşındı. Belediye görevlilerinin yardımıyla da otel binasının duvarında asılı olan lokanta tabelası da söküldü.



Madımak Oteli'nin altında faaliyet gösteren lokanta, yeni yeri olan 27 Haziran Öğretmenler Parkı'ndaki Kütükevi'nde hizmet verecek.



Lokantanın sahibi Sebati Manav, "Toplumsal barış ve huzur adına iş yerimizi bıraktık" dedi. Manav, boşaltmakta olduğu işyerinde yaptığı açıklamada, yaklaşık 2-2.5 senedir taşınmayla ilgili bir süreç olduğunu belirtti.



Sebati Manav, "Bu erken taşınmanın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Sivas ziyaretiyle ilgisi var mı?" sorusuna, "Erken taşınma derken, zaten taşınmamız hep gündemdeydi. Fakat tadilatın bitirilmesini bekliyorduk. Başbakanımızın da gelmesiyle, hem de ona buranın da kapatıldığının müjdesi verilmesi açısından biraz daha süreç çabuklaştırıldı. Ve mutlu sona gelindi. Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımızla görüşmelerimiz neticesinde süreci biraz daha çabuklaştırdık ve nasip olursa yarın hizmetimize orada devam edeceğiz" yanıtını verdi.



Bakan: Lokanta 'Ana Evi' olacak



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, bunun bir seçim yatırımı olmadığını ve lokantanın bir "Ana Evi"ne dönüştürüleceğini söyledi. Günay, Ana Evi'ne dönüştürmelerinin sebebini ise orada yaşanan acıların unutulmaması olarak gösterdi.



