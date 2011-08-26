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Spor

Ve Lugano Fransa'da!

Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor. Bazı futbolcular takım Şampiyon Ligi'nden men edilince takım arama çalışmalarını hızlandırdı...

26 Ağustos 2011 03:00

T24 - Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor. Bazı futbolcular takım Şampiyon Ligi'nden men edilince takım arama çalışmalarını hızlandırdı. İlk haber Lugano'dan geldi.

Şike soruşturmasının ardından UEFA'nın isteğiyle Şampiyonlar Ligi'nden men edilen Fenerbahçe'de ikinci yaprak dökümü başladı.

Sarı Lacivertlilerin yıldız defans oyuncusu Diego Lugano satıldı. Fenerbahçe, sabah saatlerinde Lugano'nun satışı için kulüp adı vermeden görüşmelere başlandığını İMKB'ye bildirmişti.

Önce Lazio ve Juventus'un talip olduğu Uruguaylı futbolcu için Paris Saint German ile el sıkışıldı. 

Fenerbahçe Lugano için PSG ile 3 milyon Euro'ya anlaştı.


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