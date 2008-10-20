Ve Kutlu istifa etti!





Ankaragücü'nde alınan başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör Hakan Kutlu istifa etti.



İHA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bu sezon ligde başarılı olamayan ve son olarak deplasmanda Sivasspor'a 3-0 mağlup olan Ankaragücü'nde Teknik Direktör Hakan Kutlu görevinden ayrıldı. Hakan Kutlu'nun Ankaragücü Kulübü Başkanı Cemal Aydın ile bir görüşme yaptığı ve bu kararını bildirdiği öğrenildi.



Hakan Kutlu'nun bu kararı Ankaragücü'ne zarar vermemek için aldığı ve Cemal Aydın'ın genç teknik adamın istifasını kabul ettiği ifade edildi. Hakan Kutlu, Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından da istifa kararı almış, genç teknik adamı bu kararından başkan Cemal Aydın vazgeçirmişti.



7 haftası geride kalan Süper Lig'de 5 puanla 16. sırada yer alan ve küme düşme hattına inen Ankaragücü'nde yönetimin yeni teknik direktör arayışlarına başladığı ve ilk olarak öne çıkan isimin Hikmet Karaman olduğu öğrenildi.



KARİYERİ 37 MAÇ SÜRDÜ



Tüm futbolculuk kariyerini Ankaragücü'nde geçiren ve takım kaptanı olarak Sarı-lacivertli ekipte futbolu bırakan Hakan Kutlu, geçtiğimiz sezon başında teknik menajer olarak göreve başlamıştı.



Alman teknik adam Hans Peter Briegel'in geçtiğimiz sezon 9. hafta sonunda görevden alınmasının ardından teknik direktör olarak göreve başlayan Hakan Kutlu, Sarı-lacivertli ekipte ligde ve kupada toplam 37 resmi maçta takımın başında sahaya çıktı. Bu maçlarda 11 galibiyet ve 16 mağlubiyet alan Hakan Kutlu'nun tabeleleri, 10 maçta ise eştiliği bozamadı. Ankaragücü bu maçlarda 40 gol atarken, kalesinde 49 gol gördü.







