Ve Kobe Bryant Beşiktaş'ta!

T24 - Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören'in, bizzat telefonla görüştüğü Los Angeles Lakers'ın yıldızı Kobe Bryant'ı ikna etti. Bryant, THY sponsorluğu kabul etti ve bir dünya yıldızı daha Beşiktaşlı oldu.









Beşiktaş, Türk basketbol tarihinin en büyük transferini gerçekleştirmek üzere... Geçen sezon Allen Iverson’a Siyah-Beyazlı formayı giydirerek Amerikalılar’ı bile şaşırtan, geçtiğimiz günlerde ise Deron Williams’ı kadrosuna katan Kara Kartal, Los Angeles Lakers’lı Kobe Bryant’la da prensip anlaşmasına vardı. Önümüzdeki hafta Amerika’ya gidip bizzat Kobe’yle görüşmeyi planlayan Başkan Yıldırım Demirören, dün fikir değiştirip telefonun başına geçti. Kobe’yle uzun bir görüşme yapan Demirören, ABD’li yıldızı Beşiktaş’a gelmeye ikna etti. Ardından basketbol şubesinden sorumlu yönetici Şeref Yalçın, transferin detayları için Kobe ve menacerleriyle uzun bir konuşma gerçekleştirdi. Yapılan pazarlıklar sonrası, kesin anlaşma sağlandı. Başkan Demirören bir sonraki görüşmesini ise Kobe Bryant’ı reklamlarında oynatan THY yetkilileriyle yaptı. THY, Kobe’nin transferi için sponsor olmayı kabul edince, transferin önünde engel kalmadı.

‘1 Eylül’de İstanbul’dayım’



Kobe’nin, Demirören’le yaptığı görüşmede, “Allen’la (Iverson) konuştum. Bana Türkiye ve İstanbul hakkında inanılmaz şeyler anlattı. Deron da (Williams) çok yakından tanıdığım bir isim. 1 Eylül’de İstanbul’da olabilirim” dediği öğrenildi. Beşiktaş’ın bu transfer için kasasından sadece 300 bin dolar çıkacağı, geri kalan tüm maliyeti THY’nin karşılayacağı bildirildi. Efes Pilsen’in de Kobe için son anda devreye girdiği ancak teklifin kabul görmediği ileri sürüldü.





