Ve İzlanda eBay'e düştü!

Küresel mali krizden payını alan İzlanda, dünyanın en büyük elektronik ticaret şirketi eBay'de satışa çıkarıldı. "Muhteşem doğası ve atları olan, ancak mali durumu iyileştirme gerektiren" duyurusuyla sitede satışa çıkarılan İzlanda'nın açılış fiyatı 99 pence'ten başlatıldı.



En yüksek fiyatı verecek kişinin ülkeyi bizzat teslim alması koşuluyla satışa çıkarılan İzlanda için verilen en yüksek fiyat 10 milyon pounda ulaştı. Rusya'nın döviz rezervlerini desteklemek için 4 milyar avro kredi vereceği İzlanda'nın satışına, vatandaşı ünlü şarkıcı Bjork dahil edilmedi. Şu ana kadar isimsiz 26 kişinin teklif verdiği ve 84 fiyat teklifinin yapıldığı İzlanda'nın satışı için teklif verenlerden de ilginç sorular geliyor. Bunlar arasında, "Volkan/deprem sigortası dahil mi", "Ödememi dondurmam mümkün olur mu" ve "Ödemeyi teslimattan sonra yapabilir miyim" gibi sorular bulunuyor. eBay, İzlanda'nın satışı için son süreyi 17 Ekim olarak veriyor.