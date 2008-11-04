Ve ilk zafer Obama'nın

ABD'de ilk oy verme işleminin yapıldığı New Hampshire eyaletinin iki kasabasında, Demokrat Partili Barack Obama Cumhuriyetçi Partili rakibi John McCain'e fark arttı
04 Kasım 2008 02:00
ABD'de başkanlık seçimlerinde geleneksel olarak ilk oy verme işleminin yapıldığı New Hampshire eyaletinin iki kasabasında, Demokrat Partili Barack Obama Cumhuriyetçi Partili rakibi John McCain'e fark arttı.
Dixville Notch'taki kayıtlı 21 seçmenin 15'inin oyunu Obama alırken, McCain 6 oy alabildi. 40 yıldan bu yana ilk kez bir Demokrat Partili başkan adayının daha fazla oy aldığı kasabada sonuç alkışlarla karşılandı. Hart's Location'da ise Obama 17, McCain 10 oy aldı.
Daha önce Cumhuriyetçiler almıştı
1948 yılından bu yana devam eden, tren yolu çalışanların oy kullanabilmesi için başlatılan, geleneğe göre, ülkede başkanlık seçimlerinde ilk oylama gece yarısı söz konusu iki kasabada yapılıyor. ABD Başkanı George Bush, 2004 yılındaki seçimlerde her iki kasabada, rakibinden fazla oy almıştı.