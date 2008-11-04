T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ve ilk zafer Obama'nın

ABD'de ilk oy verme işleminin yapıldığı New Hampshire eyaletinin iki kasabasında, Demokrat Partili Barack Obama Cumhuriyetçi Partili rakibi John McCain'e fark arttı

04 Kasım 2008 02:00

ABD'de başkanlık seçimlerinde geleneksel olarak ilk oy verme işleminin yapıldığı New Hampshire eyaletinin iki kasabasında, Demokrat Partili Barack Obama Cumhuriyetçi Partili rakibi John McCain'e fark arttı. 

>>> ANALİZ - İkinci Amerikan Devrimi geliyor



Dixville Notch'taki kayıtlı 21 seçmenin 15'inin oyunu Obama alırken, McCain 6 oy alabildi. 40 yıldan bu yana ilk kez bir Demokrat Partili başkan adayının daha fazla oy aldığı kasabada sonuç alkışlarla karşılandı. Hart's Location'da ise Obama 17, McCain 10 oy aldı.

Daha önce Cumhuriyetçiler almıştı

1948 yılından bu yana devam eden, tren yolu çalışanların oy kullanabilmesi için başlatılan, geleneğe göre, ülkede başkanlık seçimlerinde ilk oylama gece yarısı söz konusu iki kasabada yapılıyor. ABD Başkanı George Bush, 2004 yılındaki seçimlerde her iki kasabada, rakibinden fazla oy almıştı. 

ABD'NİN EN İLGİNÇ SEÇİMİNİN BAŞ AKTÖRLERİ





ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24