Ve Houston lider!..



NBA'de San Antonio'yu 87-85 mağlup eden Houston Güneybatı grubu liderliğini ele geçirirken, Batı Konferansı'nda ikinciliğe yükseldi.



NBA'de Houston-San Antonio mücadelesini Houston'ın kazanmasıyla Batı Konferansı'nda ikincilik el değiştirirken, Cleveland da New Jersey'i yenerek sezonun 57. galibiyetini elde etti.



San Antonio'yu 87-85 mağlup eden Houston, hem Güneybatı grubu liderliğini ele geçirdi, hem Batı Konferansı'nda ikinciliğe yükseldi. Karşılaşmanın son 30 saniyesine 5 sayı sığdaran ve maçı da 19 sayı 17 ribaundla tamamlayan Luis Scola geceye damga vururken, Ron Artest de 24 sayılık önemli katkı yaptı.



Batı Konferansı'nda 2 ayı aşkın süredir oturduğu ikincilik koltuğunu bu maçla yitiren San Antonio'da ise Tim Duncan 23 sayı 6 ribaund, Tony Parker da 22 sayı 12 asistle oynadılar ancak sonucu değiştiremediler.



New Jersey'i 96-88 mağlup eden Cleveland, sezonun 57. galibiyetini elde ederek kulüp rekorunu egale etti. Aynı zamanda üst üste 9. maçını kazanan Cavaliers'da süper yıldız LeBron James 30 sayı 11 ribaund 8 asistle öne çıkan çıkan oyuncu oldu.



Mike Brown'ın takımında ayrıca Zidrunas Ilgauskas 18 sayı - 6 ribaund, Anderson Varejao da 16 sayı 11 ribaundluk katkıda bulundular. Ilgauskas aynı zamanda yaptığı 5 blokla da kulüp tarihinin en fazla blok yapan oyuncusu oldu.



