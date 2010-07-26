Ve Guti Siyah-Beyaz formayı giydi

T24 - Beşiktaş'ın Real Madrid'den kadrosuna kattığı İspanyol oyuncu Guti Hernandez siyah-beyazlı formayı sırtına geçirdi.







Guti'nin Beşiktaş yöneticileriyle birlikte çektirdiği fotoğraflar kulübün resmi internet sitesinde yayınlandı. Bu akşam İstanbul'da olması beklenen ve Salı gecesi imza töreni planlanan Guti siyah-beyazlı kulüpte 14 numaralı formayı giyecek. İşte Beşiktaşlı Guti.

Siyah-Beyazlı kulüpten konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Transfer görüşmesi yaptığımız Guti, bugün İstanbul’da olacak.

Saat 16.00'da İspanya’dan yola çıkan Guti, yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından Atatürk Havaalanı’na inecek ve daha sonra otele yerleşecek.

Guti, yarın sabah saatlerinde Maslak Acıbadem Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçecek."

