Ve Güler Zere serbest bırakıldı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, aralarında kanser hastası Güler Zere'nin de bulunduğu 4 mahkumun kalan cezalarını kaldırdı.



Kanser hastası olan ve cezaevinde tutuklu bulunan Güler Zere’nin kalan cezası Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından affedildi.



Zere ile birlikte üç kişinin daha kalan cezaları affedildi.



Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitesinden yapılan basın açıklamasında şöyle denildi:



“Sayın Cumhurbaşkanımız, dosyaları Adalet Bakanlığınca gönderilen Nurettin ATEŞ’in felçli olduğunun; Şirin AYDIN’ın vücudunun sol tarafını kullanamadığının ve ihtiyaçlarını tek başına karşılayamadığının; Fehmi AKAR’ın istemsiz hareketler yaptığının ve desteksiz ayakta duramadığının; Güler ZERE’nin ise kanser olduğunun hastaneler ve Adlî Tıp Kurumu 3 üncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu tarafından tespit edilmesini ve bu Kurumlarca düzenlenen raporlarda belirtilen ayrıntılı tıbbi bulguları dikkate alarak, Anayasanın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde sözü edilen “sürekli hastalık” sebebi ile ilgililerin kalan cezalarını, söz konusu madde uyarınca kaldırmışlardır.”



Adli Tıp'ın geciken raporu



Şu anda 34 yaşınad olan Güler Zere, 1995 yılında yasadışı bir örgüte üye olmak suçundan 34 yıl hapse mahkum olmuştu.



Cezaevinde Zere’ye ağız kanseri teşhisi konuldu. Ameliyat edilen Zere’nin hastalığı daha sonra yeniden baş gösterdi.



Durumu kötüleşen Zere, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne gönderildi.