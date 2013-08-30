Ve Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi kapanıyor

Fenerbahçe'nin iki yıl Avrupa’dan men cezasının kesinleşmesinin ardından, olağanüstü kongre kararı alındı. Toplantıda konuşan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın, "Koltuk sevdalısı değilim. İsteyen aday olur. Seçilene de sonuna kadar destek veririz" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe Yönetimi’nde beklenen oldu, sarı-lacivertliler olağanüstü kongreye gitme kararı aldı.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS) kararından dolayı bugün tek gündem için bir araya gelen sarı-lacivertliler, oybirliğiyle genel kurul kararı aldı. Kısa süren yönetim kurulu toplantısına, Başkan Aziz Yıldırım’ın sözleri damgasını vurdu. Arkadaşlarına karşı adeta bir veda konuşması yapan Yıldırım, "Koltuk meraklısı değilim. Böyle düşünülmesini de istemem. İsteyen de aday olur. Seçilene de sonuna kadar destek veririm. Zaten Yargıtay büyük ihtimalle cezamı onayacak. Ben 30 küsur ay daha yatacağım. O yüzden ben yokum" diye konuştu.

Aziz Yıldırım’ın bu sözleri sonrasında yönetim içinde duygu dolu anlar yaşandı.

Olağanüstü genel kurul ile ilgili kulüpten yapılan açıklama ise şöyle:

"İlk toplantı tarihi olarak, 26 Ekim 2013 belirlenmiştir. Tüzük gereği belirlenen ilk Olağanüstü Genel Kurul tarihinde çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 2 Kasım 2013 tarihinde yapılacaktır. Genel Kurul toplantı gündemi, ilerleyen günlerde belirlenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır."



İki büyük tesadüf



Fenerbahçe Kulübü olağanüstü genel kurul toplantısını Başkan Aziz Yıldırım’ın doğum gününde gerçekleştirecek. 14 Şubat 1998’de başkanlık koltuğuna oturan Yıldırım, 61 yaşına gireceği 2 Kasım’da kulübe veda edecek. Yıldırım’ın, Trabzon’un plakası numarası 61’de kulüpten ayrılacak olması “kaderin cilvesi” olarak yorumlandı.



Bursaspor yok



UEFA, Fenerbahçe’nin yerine gidecek takımı kurayla belirleme kararı aldı. Acil toplanan UEFA Acil Durum Heyeti, play off turunda elenecek takımların yer alacağı ekiplerden birinin sarı-lacivertlilerin yerini alacağını duyurdu. Bu durumda Bursaspor’un Avrupa’da devam etme şansı kalmadı. Yeşil beyazlılar , UEFA Tahkim Kurulu’na başvuracak.

UEFA’nın internet sitesindeki açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Acil Durum Heyeti, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda elenecek takımların hepsinin kuraya katılmasına ve Fenerbahçe’nin yerine gruplara katılacak takımın, bu kurayla belirlenmesine karar verdi. Monaco’da yarın (bugün) TSİ 10.00’da yapılacak kura çekimi, uefa.com’dan canlı yayınlanacaktır."