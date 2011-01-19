Ve Erdoğan TÜSİAD'a gidiyor!

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, anayasa referandumu sürecinde oyunun rengini açıklamadığı için "taraf olmayan bertaraf olur" sözleriyle gözdağı vermeye çalıştığı TÜSİAD'a "onur konuğu" oluyor. Erdoğan, Anadolu sermayesi-İstanbul sermayesi ayrımıyla da hedef aldığı TÜSİAD'ın perşembe günü yapılacak 41. olağan genel kurulunda "onur konuğu" olarak bir konuşma yapacak.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, kuruluşunun 40. yıldönümünü kutlayan dernek, 20 Ocak Perşembe günü Ceylan İntercontinental Otel'de 41. olağan genel kurulunu yapacak. Genel kurulun açılış konuşmalarını TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mustafa V. Koç ile TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner yapacak.

Açılış konuşmalarının ardından Başbakan Erdoğan kürsüye gelecek ve "onur konuğu" olarak üyelere hitap edecek.

12 Eylül 2010'da referanduma sunulan anayasa değişikliği paketine "kuvvetler ayrılığı" ilkesinin ihlal edildiği ve ve yürütme organının yargı üzerindeki etkilerinin artmasının yargının bağımsızlığını zedelediği noktasında odaklanan eleştiriler yönelten TÜSİAD ve Başkanı Ümit Boyner, Başbakan Erdoğan'ın ağır eleştirilerine hedef olmuştu. Erdoğan, Habertürk TV'de soruları yanıtlarken TÜSİAD'ın referandumdaki oyunun rengini açıklaması beklentisini dile getirmiş ve derneğe "taraf olmayan bertaraf olur" sözleriyle gözdağı vermeye çalışmıştı.