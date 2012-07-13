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Ve Efes Pilsen Eyüp'teki festivalden kovuldu!..

Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu, attığı tweetlerle halka teşekkür etti

13 Temmuz 2012 18:44

Muhafazakar medyada bir süredir, ''bira festivali'' adı altında hedef alınan "Efes One Love Müzik Festivali"nin isminden Efes Pilsen çıkarıldı. Türkiye Yeşilay Cemiyeti, İstanbul Valiliği'ne başvurarak “Efes One Love Müzik Festivali”ne verilen iznin iptal edilmesini istedi. Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu da, ''Halkımızın konuya olan duyarlılığı bizim de duyarlılığımızdır'' diyerek gerekli mercilere hasssiyetlerini ilettiklerini söyledi. Yapılan girişimlerin ardından Kavuncu bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada, ''Santraldaki festival ile ilgili temaslarimiz sonucu Efes Pilsen ismi çekilmiş OneLove festivali olmuştur halkımızın hassaslığına teşekkürler'' dedi.

 
 

Yeşilay Başkanı: Gençleri alkole alıştırıyorlar

 
 
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Muharrem Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampusu'nda düzenlenen festival için, alkol firmalarının bu tür etkinliklerle gençleri hedef aldığını ve yeni alkol kullanıcıları kazanmayı amaçladıklarını öne sürdü.
 
Balcı, kanun gereği alkol firmalarının bu tür etkinliklere sponsor olmalarının yasal olmadığını kaydederek, bundan dolayı verilen iznin iptal edilmesini istediklerini bildirdi. 
 
 

Eyüp Belediye Başkanı: Halkımıza teşekkürler

 
 
Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu da şu mesajları tweetter'da takipçileriyle paylaştı:
 
- Bu haftasonu Santralistanbul'da yapılacak Efes Pilsen Festivali izinlerinin yetkisi Eyüp Belediyesi'nde olmadığı gibi iptal yetkisi de yoktur. 
 
- Ayrıca Eyüp halkımızın konuya duyarlılığı bizim de duyarlılığımız olup hassasiyetlerimiz gerekli mercilere iletilmiş, temaslar devam etmektedir.
 
- Santraldaki festival ile ilgili temaslarimiz sonucu Efes Pilsen ismi çekilmiş OneLove festivali olmuştur halkimizin hassasligina teşekkürler.
 
 
 

Efes Pilsen sessizliğini koruyor

 
 
Konuyla ilgili bilgi almak için T24 muhabirleri Efes Pilsen'in müşteri hizmetleri servisini ve  Efes Pilsen Genel Müdürlüğü'nü aradı. Muhabirlere yapılan açıklamada, "Mesai saatleri dışında olduğumuz için açıklama yapacak yetkili yok" dendi. 
 
 
 
 

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