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Spor

Ve Drogba efsanesi bitiyor...

Chelsea'nin yıldız oyuncusu Didier Drogba, sezon sonu profesyonel futbola veda edeceği mesajı verdi

13 Kasım 2014 17:31

Chelsea'nin Fildişi Sahilli yıldızı Didier Drogba, sezon sonu futbol hayatına nokta koyacağı yönünde sinyaller verdi.

2004-2012 arasında formasını giydiği Chelsea'ye 2 yıllık bir aradan sonra geri dönen yıldız futbolcu, İngiliz basınına emeklilik planlarıyla ilgili bilgi verdi.

"Önümde bir yıl daha var. Daha çok kupa kazanıp, yeniden tarih yazmamız lazım" ifadelerini kullanan Drogba, futbolu keyif alarak bırakmayı hedeflediğini dile getirdi.

Bu sezon Diego Costa ve Loic Remy ile birlikte Chelsea'nin forvet hattını oluşturan Drogba, lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere 13 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 3 kez fileleri havalandıran 36 yaşındaki yıldızın futbolu bıraktıktan sonra Chelsea teknik ekibine katılması bekleniyor.

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