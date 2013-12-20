Ve dört bakan istifa etti!

Üç gün önce başlayan yolsuzluk operasyonu kapsamında oğulları ve kendileriyle ilgili iddialar öne sürülen İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar istifalarını Başbakan Tayyip Erdoğan'a sundu. Erdoğan, dört bakanın istifasını kabul etti.

NTV’den Suna Vidinli “dört bakanın istifa ettiğini” söylerken, Bugün TV’den Tarık Toros da “Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün bakanların yerine gelecek yeni isimleri onayladığını” ileri sürdü.

Radikal’den Ömer Şahin gün içinde, yolsuzluk operasyonu kapsamında oğulları ve kendileriyle ilgili iddialar ortaya çıkan İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın dün görüştükleri Başbakan Erdoğan’a, “İstifaya hazırız” dediğini yazdı. Başbakan Erdoğan ile görüşen bazı bakan ve parti kurmaylarının da “Kabineden ayrılmaları uygun olur” diyerek bu istifaya destek verdikleri kulislerde dolaşan söylentiler arasındaydı.

Yeni Şafak gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi de bugünkü köşesinde, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında oğulları gözaltına alınan üç bakanın Başbakan Erdoğan'a sözlü olarak istifalarını ilettiklerini yazdı. Selvi, "Ankara kulislerinde cevabı en çok aranan soru, çocukları gözaltına alınan Bakanların durumuydu. Bu bakanların Başbakan'a sözlü olarak istifalarını sunduğu söyleniyor" dedi.