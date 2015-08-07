Ve Cüneyt Özdemir Kanal D Ana Haber'den alındı!

Cüneyt Özdemir, Kanal D'nin Ana Haber anchormanliği görevlerinden alındı. Kanal D koridorlarında konuşulan bilgilere göre, hükümet ve Cumhurbaşkanlığı çevrelerinde tepki gören Özdemir'in görevden alınması "kurumsal yaklaşımlara uyum sağlayamamak" iddiasıyla gerekçelendirildi.

Kanal D'de "gazeteciliği bırakmayı düşündüğü" konuşulan Özdemir'in, 16 yıldır çalıştığı Doğan Medya Grubu bünyesinde kalıp kalmayacağının henüz belli olmadığı, CNN Türk'e "dış yapım" olarak hazırladığı 5N 1K programının, karar değişikliği olmazsa, devam edebileceği bildirildi.

Özdemir, Twitter hesabından Kanal D Ana Haber'deki görevinden alındığını, ancak 5N 1K programının devam edeceğini duyurdu.

Göreve Birand'ın ardındaki arayışta gelmişti... Özdemir, yaklaşık bir sene önce CNN Türk ekranlarında sunduğu 5N 1K programından transfer edilerek Kanal D Ana Haber'in başına getirildi. Mehmet Ali Birand'ın vefatının ve görevi bir süre Serdar Cebe'nin üstlenmesinin ardından kanalın atılım arayışında bu göreve getirilen Özdemir, bir süredir hükümete yakın medyada cemaate ve Kürt siyasetine yakın isimlere paralel olarak AKP'ye muhakif yayın yapma iddialarıyla hedef alındı. Aynı yayınlarda Özdemir'in IMC TV'ye geçeceği de öne sürüldü.

Kanal D koridorlarında konuşulan bilgilere göre, görevden alma operasyonunda temel etmen, hükümet ve Cumhurbaşkanlığı çevrelerinde Özdemir'in yayınlarından duyulan rahatsızlık oldu. Kanal D'deki mesai arkadaşları, Özdemir'in "bu şartlar altında gazetecilik yapmaya çalışmaya devam etmeli miyim, yoksa gazeteciliği bırakmalı mıyım" düşüncesi içinde olduğunu T24'le paylaştılar.

Alınan bilgilere göre, Özdemir'in, Doğan Medya Grubu bünyesinde kalıp kalamayacağı henüz netleşmedi. Özdemir'in CNN Türk'te "dış yapım" olarak hazırladığı 5N 1K programının devamına, şimdilik "prensipte" karar verildiği, ancak bu konuda aksi yönde bir gelişmenin de sürpriz olmayacağı kaydedildi.

Cüneyt Özdemir, Doğan Medya Grubu'ndaki mesasinin yanı sıra internette yayın yapan Dipnot TV'yi kumuştu. Bu yayın dipnot.tv adresinde sürüyor. '5N 1K'ya Kanal D'de devam ediyorum' Özdemir'in, Twitter hesabından Kanal D Ana Haber'den ayrıldığını duyurduğu mesaj şöyle: Gelecek sezon bir televizyon klasiği 5n1k'ya KanalD'de devam ediyorum. KanalD Anahaber yolculuğunda bana eşlik eden herkese ise teşekkürler. — cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) 7 Ağustos 2015 Perihan Mağden: Medyadaki düşmanlar listesinin en tepesine eklenen isim; Cüneyt Özdemir

Cüneyt Özdemir kimdir?

Wikipedia'da yer alan bilgilere göre, Cüneyt Özdemir 8 Şubat 1970'te Ankara'da doğdu. İlköğretimini Yükseliş Koleji'nde, lise eğitimini Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

1990'dan itibaren basın yayın kuruluşlarında çalışmaya başladı. 1992'de muhabir olarak çalışmaya başladığı 32. Gün haber programında 8 yıl genel yayın yönetmenliği dahil çeşitli görevlerde bulundu. 1993'te British Council bursu ile Londra'ya gitti ve multimedya üzerine eğitim gördü. ATV ana haberde Cüneyt'in Büyüteci bölümünü hazırladı, bir yıl süreyle Siyaset Meydanı'nın yönetmenliğini yaptı.

1996'dan itibaren uluslararası savaş muhabirliği de yaptığı, Lübnan-İsrail sınırında, Kuzey Irak'ta ve Afganistan'da haberler ve özel dosyalar hazırladı.

1999'da CNN Türk'ü kuran kadronun içerisinde yer aldı. 2003'te Irak işgalini iliştirilmiş gazeteci olarak izledi ve haberleştirdi.

2000 yılında yayımlanmaya başlanan ve bir dönem Soner Yalçın ile birlikte sunduğu 5N1K isimli güncel haber ve araştırmacılık programını hazırlayıp sundu. Program yıllar içinde Altın Kelebek, Mahmut Dikerdem ödülü, RTGD ve Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından Oradaydım En İyi Belgesel TV Oscar'ı gibi çeşitli ödüllere layık bulundu.

Özdemir, 2011 yılında Zeynep İnanoğlu ile evlendi. Bir çocuk babası.

Çalışmaları

Belgesel

Kız Kulesi Efsanesi

Meşin Yuvarlağın Türkiye Serüveni

Festival

Araba Sevdası

Herkesin Babasının Anlatacak Bir Hikayesi Var

Paranın Serüveni

Suya Vurulan Altın Kelepçe

Dizi

Sağır Oda (yapımcı)

Kurtlar Vadisi (Konuk Oyuncu 60.bölüm)

TV programı

32. Gün

5N1K

Siyaset Meydanı

Soruyorum

Fark Yaratanlar

Kitap

Komutan’ın Şüpheli Ölümü, ‘Eşref Bitlis Olayı’ - İletişim yayınları

Ruh Hali - Parantez yayınları (Denemeler)

Reytingsiz Sohbetler

Kız Kulesi Efsanesi

Düşsesi (Denemeler)

Onlarlaydım Ama Onlardan Değildim (Irak işgali)

Flu (Denemeler)

Cehennem Kafesi (Guantanamo)

Ah Benim Yarım Aklım (Şiir)

Önemli İşler Dairesi