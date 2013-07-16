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Ekonomi

Ve benzin 5 TL'yi gördü

Benzine sekiz gün aradan sonra yapılan ikinci kez zamla birilikte, bazı dağıtım şirketlerinin 98 oktan benzini 5,03 liradan satacağı öğrenildi

16 Temmuz 2013 20:34

8 Temmuz'da benzine yapılan 11 kuruşluk artışının ardından bugün gerçekleştirilen zamla 95 oktan benzin'in litre satış fiyatı 4,91 TL'ye, 98 oktan benzinin  litre satış fiyatı 4,98 TL'ye yükseldi. Bazı dağıtım şirketlerininse 98 oktan benzinin litresini 5,03 TL'den satacağı belirtildi.

cnbce.com'da yer alan haber şöyle:

Benzine sekiz gün aradan sonra ikinci kez zam yapıldı.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 95 oktan benzinin pompa fiyatları 8 kuruş artacak. Böylelikle 95 oktan benzinin litre satış fiyatı 4,91 kuruşa çıkacak.

98 oktan benzinin halen 4,93 TL olan satış fiyatı ise 5 kuruş zamla 4,98 liraya çıkacak.

Bazı dağıtım şirketlerinin ise 98 oktan benzini 5,03 liradan satacağı öğrenildi. Böylelikle benzin fiyatları 5 liranın üzerine çıkmış olacak.

Benzine en son zam 8 Temmuz'da yapılmış ve fiyatlar 11 kuruş artırılmıştı. 10 Temmuz'da ise motorine 7 kuruş zam yapılmıştı.

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