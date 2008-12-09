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Spor

Ve beklenen oldu!..

İspanya'nın dünyaca ünlü kulübü Real Madrid'in, Alman teknik direktör Bernd Schuster ile yollarını ayırdığı belirtildi.

09 Aralık 2008 02:00

İspanya'nın dünyaca ünlü kulübü Real Madrid'in, Alman teknik direktör Bernd Schuster ile yollarını ayırdığı belirtildi.

İspanya'nın resmi radyosu RNE'nin verdiği haberde, Schuster'in görevine son verildiği ve Alman teknik adamın bugün antrenmanı yarıda bırakarak kulüpten arabasıyla ayrıldığı kaydedildi.

Real Madrid Kulübü'nün resmi açıklamayı kısa bir süre sonra yapacağı ve Schuster'in yerine büyük olasılıkla İspanyol teknik direktör Juan de Ramos'u sezon sonuna kadar göreve getireceği ileri sürüldü.

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