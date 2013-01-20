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Spor

Ve Barcelona sonunda yenildi!

İspanya La Liga'nın uzak ara lideri Barcelona, deplasmanda Real Sociedad'a 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 yenildi

20 Ocak 2013 11:53

İspanya La Liga'da Barcelona, Real Sociedad'a deplasmanda 3-2 yenildi.

İspanya La Liga'nın uzak ara lideri Barcelona, deplasmanda Real Sociedad'a 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 yenildi.

Barcelona ligde hiç beklemediği bir yenilgi aldı. Üstelik konuk ekip ilk 25 dakikada 2-0 üstünlüğü yakalamıştı. 7. dakikada Messi'nin, 25. dakikada ise Pedro'nun golleri Barcelona'yı 2-0 öne geçirdi. Real Sociedad 41. dakikada attığı golle ilk yarının skorunu belirledi.

56. dakikada ilk yarıdan sarı kartı olan Pique, ikinci sarı kartı görünce kartın rengi kırmızıya döndü ve yıldız oyuncu takımını 10 kişi bıraktı. 63. dakikada Mascherano kendi kalesine attığı golle skoru 2-2 yaptı. Ev sahibi Real Sociedad, 10 kişi kalan rakibi karşısında 90. dakikada Agirretxe'nin attığı golle maçı 3-2 kazandı.

Barcelona, Real Sociedad maçından önce en son 2009 yılının Mart ayında Atletico Madrid'e 4-3 mağlup olmuştu.

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