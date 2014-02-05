T24'ün 'ananaslı konuşma için soruşturma' haberine yalanlama

Fethullah Gülen’e ait olduğu ileri sürülen ve içinde geçen “Bu dostlarımıza Uganda’dan ananas falan gelmiş” ifadesiyle siyasi mesajlara konu olan konuşmanın içeriğiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldığı yolundaki T24'ün haberi kaynağından yalanlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Sözcüsü ve Başsavcıvekili Nuri Yiğit, T24'e yaptığı açıklamada, Uganda İstanbul Fahri Konsolosu ve TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Günay ve Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliği'nden bir Türk yetkilinin ifadesinin alındığı iddiasını da içeren haberin doğru olmadığını bildirdi. Yiğit, Angola Büyükelçiliği'nde mal alımıyıla ilgili bir soruşturma olduğunu ve ilgililerin ifadesinin alındığını, ancak olayın Uganda ve tartışma konusı konuşmalarla hiçbir ilgisi bulunmadığını söyledi.

T24, kaynağından yalanlanan bu haberin tarafları ve okurlarından özür diliyor.