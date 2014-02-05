T24 LogoT24 Logo
Gündem

T24'ün 'ananaslı konuşma için soruşturma' haberine yalanlama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Sözcüsü ve Başsavcıvekili Nuri Yiğit, Gülen'e ait olduğu öne sürülen ve içinde geçen 'ananas' ifadesiyle tartışmaya yol açan komuşmanın içeriğiyle alakalı suç duyurusunda bulunulmadığını açıkladı

05 Şubat 2014 02:59

Fethullah Gülen’e ait olduğu ileri sürülen ve içinde geçen “Bu dostlarımıza Uganda’dan ananas falan gelmiş” ifadesiyle siyasi mesajlara konu olan konuşmanın içeriğiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldığı yolundaki T24'ün haberi kaynağından yalanlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Sözcüsü ve Başsavcıvekili Nuri Yiğit, T24'e yaptığı açıklamada, Uganda İstanbul Fahri Konsolosu ve TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Günay ve Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliği'nden bir Türk yetkilinin ifadesinin alındığı iddiasını da içeren haberin doğru olmadığını bildirdi. Yiğit, Angola Büyükelçiliği'nde mal alımıyıla ilgili bir soruşturma olduğunu ve ilgililerin ifadesinin alındığını, ancak olayın Uganda ve tartışma konusı konuşmalarla hiçbir ilgisi bulunmadığını söyledi.

T24, kaynağından yalanlanan bu haberin tarafları ve okurlarından özür diliyor.

 

ETİKETLER

ananaserdoğangülentuskonkonuşmat24yalanlamanuri yiğit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24