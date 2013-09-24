Ve Akif Beki Hürriyet yazarı oldu

Eski Başbakanlık Danışmanı Akif Beki, Hürriyet gazetesi yazarı oldu. Beki'nin ilk yazısı Çarşamba günü yayımlanacak.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın eski basın sözcüsü olan Akif Beki, Doğan Yayın Grubu bünyesinde çıkan Radikal'den ayrılarak Hürriyet'e transfer oldu. Haberi ilk duyuran Gazeteciler.com, "Beki'nin Hürriyet'in eski başyazarı Oktay Ekşi'nin köşesinde yazacağını" iddia ederken T24'ün aldığı bilgilere göre, Hürriyet'te haftanın dört günü yazacak Beki'nin ilk yazısı Çarşamba günü yayımlanacak.

Erdoğan, Demirören'e tavsiye etmişti

Başbakan Tayyip Erdoğan, Mart, 2013'te yaptığı bir açıklamada Erdoğan Demirören'in Milliyet'i satın aldıktan sonra kendisine "Kimi tavsiye edersin" diye sorduğunu, kendisinin de yanıt olarak "o zaman Kanal 24'ten ayrılmakta olan Akif Beki'yi tavsiye ettiğini" duyurmuştu.

Akif Beki kimdir?

Akif Beki, 2 Temmuz 1971’de Bingöl’de doğdu. Yüksek tahsilini, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda yaptı. Üniversiteye başladığında gazetecilik mesleğine de adım atmıştı. 1990 yılında mesleğe muhabir olarak başladı.

Sırayla; Zaman gazetesi, Haftalık İzlenim, Flash TV’de ve Yeni Şafak, Yeni Yüzyıl ve Turkish Daily News gazetelerinde çalıştı. 1998 yılında Kanal 7 TV Washington Temsilciligi’ne atandı. 2001’de Türkiye’ye bu kez Ankara Temsilcisi olarak geri çağırıldı. Yeni Yüzyıl gazetesi için yazdığı dizi yazılardan, cemaat ve tarikat yapılarını inceleyen iki çalışması kitaplaştırılarak aynı gazete tarafından 1995 yılında okurlarına özendirme olarak verildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın zihin dünyasını konuşma dili üzerinden analiz eden üçüncü kitabı da 2003 yılında Erdoğan’ın Harfleri adıyla yayımlanmıştır. Başbakanlık Başdanışmanlığı görevinin ardından haber kanalı 24’ün Genel Yayın Yönetmenliği’ne getirildi. Radikal gazetesinde de köşe yazarlığı yapan Beki, kısa bir süre Radikal'den ayrılarak Demirören Grubu'na ait Vatan ve Milliyet gazetelerinin Medya Grup Başkanı görevini üstlendi. Bu görevden ayrılışından sonra Radikal'de yeniden yazmaya başlayan Beki, CNNTürk'te de Ayşenur Arslan'ın işten çıkarılması ardından Medya Mahallesi programını Milliyet yazarı Aslı Aydıntaşbaş ile sundu. Beki, son olarak Doğan Yayın Grubu'na ait Radikal gazetesinden aynı grubun en önde gelen gazetesi Hürriyet'e transfer oldu. Türkücü Zara ile evli Beki, bir çocuk babası.