Ve AC Milan şampiyon!

T24 - İtalya Serie A’da son 2 haftaya girilirken AC Milan şampiyonluğunu ilan etti. Ligde son 3 haftaya en yakın takipçisi Inter’in 8 puan önünde giren AC Milan, deplasmanda Roma ile golsüz berabere kalarak 6 sezon aradan sonra mutlu sona ulaştı.







İtalya Serie A’da 2010-2011 sezonunun şampiyonu ligin bitimine 2 hafta kala AC Milan oldu. AC Milan, Serie A’da 18. kez şampiyonluğunu elde etti.

Serie A’da son 5 hafta sahadan galibiyetle ayrılmayı başaran AC Milan, ligin 36. haftasında başkent ekibi Roma’ya konuk oldu. Şampiyonluğunu ilan etmek için sadece 1 puana ihtiyacı olan konuk ekip, karşılaşmanın golsüz eşitlikle bitmesiyle birlikte istediğini aldı ve 78 puana yükselerek şampiyonluğunu ilan etti.

Konuk AC Milan, karşılaşmaya kontrollü başladı. Seyircisi önünde karşılaşmaya hızlı başlayan Roma, pozisyonlar yakalamasına rağmen son vuruşlarda başarılı olamadı ve skoru değiştirme şansını kullanamadı.

AC Milan kendi sahasından hızlı çıkarak rakip kalede pozisyon ararken, rakip fileleri havalandırmayı başaramadı ve karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci devresinde de kontrollü bir oyun sergileyen AC Milan, topu kendi ayağında tutmak için büyük bir çaba sarf etti. Ev sahibi Roma da rakibinin savunmasını aşmayı başaramayınca karşılaşma başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte AC Milan ihtiyaç duyduğu 1 puanı Roma deplasmanından çıkararak 78 puana yükseldi ve şampiyonluğunu ilan etti. En son 2003-2004 sezonunda mutlu sona ulaşan AC Milan, 6 sezon aradan sonra şampiyonluğa ulaştı.



