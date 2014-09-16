Ve ABD, IŞİD'e yönelik ilk harekâtını Bağdat'ın güneyine düzenledi

ABD ordusu, ABD Başkanı Barack Obama'nın geçen hafta açıkladığı terör örgütü Irak Şam İslam Devleti'yle (IŞİD) mücadelede yeni strateji kapsamında genişletilmiş taarruz niteliğindeki ilk adımı atarak başkent Bağdat'ın güneybatısında saldırı düzenledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Amerikan savaş uçaklarınca, Bağdat'ın güneybatısında gerçekleştirilen saldırının, Başkan Obama'nın çarşamba günü açıkladığı strateji kapsamında ilk saldırı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Bağdat'ın güneybatısında gerçekleştirilen hava saldırısı kendi vatandaşlarımızı korumanın ötesine geçen ilk operasyondu" ifadesine yer verildi.

Saldırıda, IŞİD'in Iraklı güvenlik güçlerine ateş açtığı bir mevzinin yok edildiği belirtildi.

ABD, IŞİD'e karşı yeni girişim başlatıyor

ABD ordusunun Irak'taki bundan önceki hava saldırıları, bu ülkedeki ABD vatandaşlarını ve çıkarlarını koruma, insani misyon ve Iraklı mültecilere yardım ile kritik altyapı tesislerinin güvenliğini sağlama amacı güdüyordu.

CENTCOM'un açıklamasında ayrıca Amerikan savaş uçaklarının Sincar yakınlarında IŞİD'e ait altı aracı da imha ettiği kaydedildi.

CENTCOM, ABD'nin Irak genelinde bugüne kadar 162 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Suriye rejimi saldırırsa, ABD karşılık verecek

Öte yandan ABD, IŞİD'i yok etmeye dönük geniş kapsamlı mücadele doğrultusunda Suriye'de de hava saldırısı düzenleyebilecek ABD ordusuna Suriye rejimi tarafından karşılık verilmesine sessiz kalmayacak.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, ABD'li yetkililer, Beşar Esad yönetimindeki Suriye rejiminin Amerikan uçaklarına saldırması durumunda ABD'nin misilleme yapacağını kaydetti.