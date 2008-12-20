Vazgeçilmez Alex!



Fenerbahçe'deki performansıyla sarı-lacivertli takımın tarihine damgasını vuran Alex de Souza, sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatırsa sarı-lacivertli ekipte en uzun süre forma giyen yabancılar arasında üste çıkabilir.



Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'de devam etmek istediğini bildiren Brezilyalı futbolcu, 5. sezonunu geçirdiği sarı-lacivertli ekiple sözleşme yenilediği takdirde, takımıyla birlikteliğini daha uzun yıllara taşıyacak.



Sarı-lacivertli formayla geride bıraktığı 4 dönemde, bir sezonda ortalama 48 maçta sahada yer alan Alex, en az 2 yıllık sözleşme yenilemesi durumunda, şu anda 218 olan maç sayısını 300'ün üzerine çıkaracak. Son 4 sezondur ortaya koyduğu performansla Fenerbahçe'ye damgasını vuran Brezilyalı futbolcu, 293 maça çıkan Nijeryalı futbolcu Uche (Deniz Uygar) ve 260 maça çıkan Aurelio'nun ardından 3. sırada yer alıyor.



Fenerbahçe'ye 2004-2005 sezonunda transfer edilen Alex, 3 yıllık sözleşmesini tamamladıktan sonra sarı-lacivertli kulüple 2007-2008 sezonu öncesi 2 yıllık daha mukavele yapmıştı.



