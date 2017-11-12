T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vatman çiftin düğün aracı tramvay oldu

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)-  GAZİANTEP, vatman olarak çalışan İsa Gümüş ile Betül Arı çifti, nikahlarının kıyılmasının ardından, süslenen tramvayla şehir turu attı

12 Kasım 2017 20:01

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)-  GAZİANTEP, vatman olarak çalışan İsa Gümüş ile Betül Arı çifti, nikahlarının kıyılmasının ardından, süslenen tramvayla şehir turu attı.
Gazi Ulaş İstasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi\'nde görevli aynı işi yapan çiftin nikahı, raylar üzerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından kıyıldı.
Nikahın ardından, balon ve kurdelelerle düğün arabası gibi süslenen tramvayın vatman koltuğuna geçen İsa ve Betül Gümüş çifti, Fatma Şahin ve törene katılanlarla beraber şehir turu attı.  Balon ve kurdelelerle süslenmiş tramvayı gören vatandaşlar, her durakta alkışlayarak, karşılaştıkları bu durumu cep telefonu kameralarının videoları ile çekerek ölümsüzleştirdi.
Nikahın ardından konuşan ve \"Bu yolun çiftimizi mutluluğa götürmesini diliyoruz\" diyen Fatma Şahin, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.
İsa Gümüş, kendisi gibi vatman olan Betül ile evlendiği için mutlu olduğunu belirterek, \"Beraber çalışıyoruz ve tramvayda tanıştık. Böyle bir karar aldık çok mutluyuz\" dedi.

FOTOGRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KANLIGAZİANTEP DHAGümüşBetül ArıGazi UlaşGaziantep Büyükşehir BelediyesiBüyükşehir Belediye Başkanı FatmaNikahınBetül GümüşFatmaBetülBöyleFOTOGRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24