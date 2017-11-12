Vatman çiftin düğün aracı tramvay oldu

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP, vatman olarak çalışan İsa Gümüş ile Betül Arı çifti, nikahlarının kıyılmasının ardından, süslenen tramvayla şehir turu attı.

Gazi Ulaş İstasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi\'nde görevli aynı işi yapan çiftin nikahı, raylar üzerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından kıyıldı.

Nikahın ardından, balon ve kurdelelerle düğün arabası gibi süslenen tramvayın vatman koltuğuna geçen İsa ve Betül Gümüş çifti, Fatma Şahin ve törene katılanlarla beraber şehir turu attı. Balon ve kurdelelerle süslenmiş tramvayı gören vatandaşlar, her durakta alkışlayarak, karşılaştıkları bu durumu cep telefonu kameralarının videoları ile çekerek ölümsüzleştirdi.

Nikahın ardından konuşan ve \"Bu yolun çiftimizi mutluluğa götürmesini diliyoruz\" diyen Fatma Şahin, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

İsa Gümüş, kendisi gibi vatman olan Betül ile evlendiği için mutlu olduğunu belirterek, \"Beraber çalışıyoruz ve tramvayda tanıştık. Böyle bir karar aldık çok mutluyuz\" dedi.



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