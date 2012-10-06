Vatikan'ın köstebeğine 1 yıl 6 ay hapis

Katoliklerin ruhani lideri Papa 16. Benedikt'in sivil özel yardımcısıyken, evinde Papa'ya ait çok sayıda gizli yazışmayı bulundurduğu ve bunları sızdırmakla suçlanan Paolo Gabriele'in yargılandığı ''Köstebek'' davası sonuçlandı. Gabriele'e, duruşmada son kez konuşma hakkı verilerek pişman olup olmadığı soruldu. Gabriele kendisinin hırsız olmadığını yineledi. Mahkeme Gabriele'e 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Vatikan Mahkemesi'nde geçen hafta görülmeye başlanan dava, bugün yapılan 4. ve son duruşmayla tamamlandı.

Duruşmada mahkeme heyeti, Gabriele'ye son bir konuşma hakkı vererek, kendisini suçlu hissedip hissetmediğini sordu. Papa 16. Benedikt'in özel yardımcılığını yaptığı dönemde gizli yazışmalarını basına sızdıran Paolo Gabriele, kendisinin hırsız olmadığını yineledi.

Gabriele'nin avukatı Cristiana Arru da müvekkilinin Papa'nın ofisinden çıkmaması gereken orijinal belgeleri çıkarmadığını, bunların renkli fotokopisini çektiğini, dolayısıyla burada hırsızlık suçunun işlenmediğini savundu.

Son savunmaların ardından mahkeme başkanı Giuseppe della Torre, Gabriele hakkındaki kararı açıklamak üzere duruşmayı yeniden açtı.

Savcı Nicola Picardi'nin önce 4 yıl hapis istediği ardından 1 yıllık indirimle; 3 yıl ve tüm kamu hizmetinden men edilmesini talep ettiği sanık Paolo Gabriele'ye, mahkeme başkanı Giuseppe della Torre, Papa'nın güvenini ihanete uğrattığı gerekçesiyle 1 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini ve mahkeme masraflarını ödemeye mahkûm edildiğini bildirdi.

Gabriele kararı duyunca gülümsedi

Duruşmayı yerinde takip eden Vatikan'a daimi akredite gazetecilerin verdiği bilgiye göre, Gabriele'nin avukatı Arru da, duruşmanın sonucunu "iyi ve dengeli" bulduğunu, temyiz seçeneğini değerlendireceklerini ifade etti.

Bu arada, geçen cumartesiden bu yana duruşma salonundan hiçbir şekilde görüntü ve fotoğraf alınmasına izin verilmeyen duruşmanın son bölümü, Vatikan Kanalı tarafından Vatikan'a akredite gazetecilere canlı izlettirildi. Ancak, mahkeme başkanı Giuseppe della Torre kararı açıklarken sesinin duyulmaması, Vatikan Basın Ofisi'nde bulunan gazeteciler tarafından alkışla protesto edildi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa 16. Benedikt'in sivil özel yardımcısıyken, 24 Mayıs'ta evinde Papa'ya ait çok sayıda gizli yazışmayı bulundurduğu ve bunları sızdırmakla suçlanan Paolo Gabriele 22 Temmuz'a kadar hapishanede tutulmuş, bu tarihten sonra da ev hapsine alınmıştı.

Gabriele sızdırdığı gizli yazışmaları gazeteci Gianluigi Nuzzi'ye vermiş, Nuzzi de bu belgelerle "Papa Hazretleri: Papa 16. Benedikt'in Gizli Yazışmaları" adlı kitabını yayımlamıştı.