T24 LogoT24 Logo
Dünya

Vatikan'ın kasasında milyonlarca euro 'unutulmuş'

Vatikan'ın mali işler sorumlusu Vatikan'ın bütçesinde 'bilanço dışında bırakılmış' milyonlarca euro bulduğunu açıkladı

06 Aralık 2014 21:18

Vatikan'ın mali işler sorumlusu Kardinal George Pell, Vatikan'ın bütçesinde "bilanço dışında bırakılmış" milyonlarca euro bulduğunu açıkladı. George Pell, Catholic Herald dergisinde yayımlanan ve Kardinal'in Vatikan için vizyonunu özetleyen yazıdan bu durumun Vatikan'ın mali durumunun beklenenden daha iyi olduğu anlamına geldiğini kaydetti.

Kardinal Pell şu anki görevine, Papa Francis'in Kilise'de reform ve daha fazla şeffaflık çabalarının bir parçası olarak atandı.

 

Mali skandallar

 

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Vatikan Bankası bir dizi skandala sahne olmuştu.

En son geçen yıl, bankanın kara para aklamada kullanıldığı iddiaları dile getirildi.

Kardinal Pell herhangi bir usulsüzlük bulduğunu söylemedi ama Vatikan birimlerinin uzun zamandır mali konularda "neredeyse başıboş bırakıldığını" kaydetti.

Ve Papa Francis'in reformları sayesinde "eski kötü günlere geri dönmenin mümkün olmayacağını" ileri sürdü.

Vatikan maliyesini "sıkıcı şekilde başarılı" yapmayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi

Papa Francis'in seçimi sırasında, Avustralyalı Kardinal Pell mali reform çağrısında bulunmuştu.

 

ETİKETLER

vatikanmilyonparazenginlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24