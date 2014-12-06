Vatikan'ın kasasında milyonlarca euro 'unutulmuş'

Vatikan'ın mali işler sorumlusu Kardinal George Pell, Vatikan'ın bütçesinde "bilanço dışında bırakılmış" milyonlarca euro bulduğunu açıkladı. George Pell, Catholic Herald dergisinde yayımlanan ve Kardinal'in Vatikan için vizyonunu özetleyen yazıdan bu durumun Vatikan'ın mali durumunun beklenenden daha iyi olduğu anlamına geldiğini kaydetti.

Kardinal Pell şu anki görevine, Papa Francis'in Kilise'de reform ve daha fazla şeffaflık çabalarının bir parçası olarak atandı.

Mali skandallar

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Vatikan Bankası bir dizi skandala sahne olmuştu.

En son geçen yıl, bankanın kara para aklamada kullanıldığı iddiaları dile getirildi.

Kardinal Pell herhangi bir usulsüzlük bulduğunu söylemedi ama Vatikan birimlerinin uzun zamandır mali konularda "neredeyse başıboş bırakıldığını" kaydetti.

Ve Papa Francis'in reformları sayesinde "eski kötü günlere geri dönmenin mümkün olmayacağını" ileri sürdü.

Vatikan maliyesini "sıkıcı şekilde başarılı" yapmayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi

Papa Francis'in seçimi sırasında, Avustralyalı Kardinal Pell mali reform çağrısında bulunmuştu.