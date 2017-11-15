Vatikan’ın kararı İstanbul’daki cemaate imza kampanyası başlattırdı!

Yaklaşık 50 yıldır Türkiye’de görev yapan Latin-Katolik kilisesinin rahibi Felice Suriano, Vatikan tarafından İsrail’de bir kiliseye tayin edildi. İstanbul’daki Latin-Katolik cemaati ise çok sevdikleri rahibin tayinini durdurmak için imza kampanyası başlattı. Cemaat yaşı 80’ne yaklaşan rahibin tayinini durdurmaya çalışıyor.

İtalyan rahip Felice Suriano yaklaşık 50 yıldır Türkiye’deki kiliselerde görev yapıyordu. Osmanlı zamanında ticaret ve çeşitli amaçlarla İngiltere, İtalya, Fransa gibi ülkelerden gelen ve “Levanten” olarak adlandırılan kişilere hizmet veren kilisenin Türkiye’deki en eski isimlerinden olan rahip Suriano, son olarak Harbiye’de Dame de Sion Kilisesi’nin yanındaki Saint Esprit Kilisesi’nde (Saint Esprit Katedrali olarak da biliniyor) görev yapıyordu.

1846’da Papa tararından yaptırılan ve yüksek mimari değeri haiz kilisenin cemaati, Vatikan’ın bu tayini durdurması için imza kampanyası başlattı. Bu kampanya Papa’yı veya Türkiye’den sorumlu kardinallerini ikna etmeye yeter mi bilinmiyor. Herhangi bir açıklama yapmak istemediği belirtilen Rahip Suriano yeni görev yeri İsrail’e gitmek için hazırlıklara başladı.

Papa Franciscus ayin yönetmişti

Papa Franciscus, 2104 Kasım ayındaki İstanbul ziyaretinde Sultanahmet Camii ve Ayasofya Müzesi ziyaretinin ardından Harbiye'deki Vatikan Temsilciliği gitmiş, buradan da Saint Esprit Kilisesi'ne geçerek akşam ayinini yönetmişti.