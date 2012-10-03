Vatikan'ın çatısında eylem

Vatikan'ın ünlü Aziz Pietrus Bazilikası'nın kubbesine çıkan bir işadamı, hükümetin ekonomi politikalarını protesto ediyor. Dün akşamdan beri kubbede bulunan işadamı, bir türlü ikna edilemiyor.

Son günlerde bünyesindeki ''Köstebek'' ya da bir diğer adıyla ''Vatileaks'' davasıyla gündeme gelen Vatikan, dün akşam saatlerinden bu yana enteresan bir eyleme sahne oluyor.

Marcello Di Finzio isimli 47 yaşındaki Triesteli işadamı, dün akşam saat 17.00 sularında güvenlik noktalarından sorun yaşamadan geçerek kubbenin zirvesine ulaştı.

Finzio, kubbenin en üstünde yer alan balkonunda da bariyerleri aşarak, kubbenin ön yüzeyindeki pencerelerine inmeyi başardı.

Pankart açtı

İşadamının burada, üzerinde ''Yardım edin!! Monti'ye yeter! Avrupa Birliği'ne yeter!! Çok ulusluluğa yeter!! Bunlar bizi öldürüyor. Kalkınma mı? Bu bir sosyal kıyım'' yazılı büyük bir döviz açtı.

Vatikan yetkililerinin, İtalyan güvenlik birimleriyle duruma çözüm bulmak için temasta olduğu ifade edilirken, işadamının kubbenin ön yüzeyinden nasıl indirileceği merak konusu oldu.

Kimse ikna edemedi

Eylemcinin şu ana kadar iki bakanla telefonda konuştuğu, ancak bulunduğu yerden inmesi için ikna edilemediği basına yansıdı.

'İntihar edecek kadar deli değilim'

Gece bulunduğu dar alanda uyumak durumunda kalan Marcello Di Finzio, ''SKY TG 24'' kanalına telefonla bağlanarak, ''İntihar edecek kadar deli değilim. Sadece umutsuzum. Hükümet derhal sendika temsilcileriyle bir araya gelmeli. İtalya yeniden ayağa kalkmalı'' dedi.

Papa binlerce kişiye seslendi

Öte yandan, her çarşamba genel kabul oturumu yapan Katoliklerin ruhani lideri Papa 16. Benediktus'un bu etkinliğinin eylemin altında gerçekleşmesi ilginç görüntülere sahne oldu.

İşadamı, Aziz Pietrus bazilikasının kubbesinde eylemini sürdürürken, hemen altındaki avluda ise Papa, binlerce kişiye hitap etti.