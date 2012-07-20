Vatikan'ın bankası kara listeden çıkamadı

Avrupa Konseyi'ne bağlı Moneyval, Vatikan'ın bankasını karapara aklama ve vergi kaçırma konusunda kriterleri karşılamadığı için 'beyaz liste'ye almadı.

Adını skandallarla anılmaktan kurtaramayan Vatikan ‘mali şeffaflık’ kriterinden de sınıfta kaldı. Avrupa Konseyi’ne bağlı Moneyval, Vatikan’ın bankası olan Vatikan Din İşleri Kurumu’nu (IOR) 7 hesabındaki sorunlar nedeniyle ‘beyaz liste’ye almadı. Vatikan’ın dört gözle açıklanmasını beklediği Moneyval’ın raporunda IOR’ın küresel normlar tarafından belirlenen ‘beyaz liste’deki ‘karapara aklama ve vergi kaçakçılığıyla mücadele’ gibi kriterlerde yeterlilik göstermediği belirtildi. Finansal şeffaflığın 16 başlığından Vatikan’ın müşteri durum tespitinde, şüpheli işlemlerin raporlanmasında uyum, denetim ve gözetimde yeterlilikten geçersiz not aldığı kaydedildi. Raporda bankanın ‘ihtiyatlı bir gözetmen tarafından bağımsız bir şekilde denetlenmesi’ gerektiği vurgulandı.

Vatikan’ın tesellisi

Basın toplantısında konuşan Vatikan Devlet Müsteşarı Monsignor Ettore Balestrero raporda finansal şeffaflıkla ilgili ‘hem övgü hem de eleştiri’ olduğunu söyledi. Balestrero, Vatikan’ın ‘karapara aklamayla ilgili mücadele konusunda her zaman net olduğunu’ belirtirken “Biz Vatikan’ın sistemlerinin bazı alanlarda gelişmeye ihtiyacı olduğunun farkındayız” diye konuştu. Balestrero Vatikan’ın bir ‘finans merkezi olmadığını, finansal faaliyetlerinin sadece din ve hayır işlerine destek amaçlı’ olduğunun altını çizdi. Roma Sulh Mahkemesi 2010’da ortaya çıkan şüphelerle ilgili bankayı araştırmaya almıştı. Ancak Vatikan’ın mali skandalları 1982’de Ambrosiano Bankası’nın hileli iflasa karışmasına kadar gidiyor. IOR Başkanı Gotti Tedeschi geçen 24 Mayıs’ta görevinden azledilmişti. Vatikan olaydan sonra Tedeschi’nin ‘bir engel’ olduğunu belirtirken Tedeschi şeffaflığı geliştirmek konusunda çok hassas olması nedeniyle kovulduğunu belirtmişti. 2010’da da Roma Savcılığı, IOR’nin İtalya Merkez Bankası’na haber vermeden Credito Artigiano S.P.A bankasına 23 milyon euro aktardığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunarak paraya el koymuştu. (Independent- Reuters)