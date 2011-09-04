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Dünya

Vatikan'ın, "pedofili" sınavı VATİKAN (A.A)

04 Eylül 2011 17:13

-Vatikan'ın, "pedofili" sınavı VATİKAN (A.A) - 04.09.2011 - İrlanda'nın Cloyne bölgesindeki kiliselerde din adamlarının geçmişte çocuklara cinsel tacizde bulunduğuna yönelik iddiaları içeren rapora Vatikan'dan cevap geldi. Vatikan'dan İrlanda hükümetine gönderilen 25 sayfalık mektupta, Cloyne raporunun dikkatle incelendiği belirtilerek, çocukların din adamlarınca taciz edildiği iddialarının rahatsız edici bulunduğu aktarıldı. Mektupta, pedofili soruşturmalarına engel olunmadığı, bu tür iddiaların korkunç ve utanç verici bulunduğu ifade edilirken, Vatikan'ın adaletle işbirliği yapmaya hazır olduğu bildirildi. İrlanda ile Vatikan arasındaki ilişkiler, İrlanda hükümetinin, gelen şikayetler üzerine, iki yıl önce hazırlanması talimatını verdiği ve 13 Temmuz'da kamuoyuna açıklanan Cloyne raporu ile gerilmişti. Raporda, Cloyne piskoposluk bölgesindeki 19 din adamının, 1996-2009 arasında çocuklara cinsel tacizde bulunduğuna yönelik iddialar ve Cloyne Piskoposluğunun bu iddiaları görmezden geldiğine ilişkin kanıtlar yer almıştı. İrlanda'da büyük yankı uyandıran raporun açıklandığı ilk günlerde, İrlanda Başbakanı Enda Kenny, Vatikan'ı "Cloyne soruşturmasının yürütülmesine engel olmak ve kendi gücünü, itibarını korumak için çocuklara tecavüz ve işkence edilmesini hafife almakla" suçlamıştı.

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