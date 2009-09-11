Vatikan'dan 'Yoksullukla birlikte mücadele' çağrısı

Vatikan, Ramazan ayında Müslümanlara seslenme amacıyla kaleme aldığı mesajını yayımlamak için bu kez 11 Eylül'ün yıl dönümünü yeğledi. Papalık Dinlerarası Diyalog Kurulu (PDDK) tarafından, "Ramazan'ın bitişi nedeniyle Müslümanlara mesaj" başlığıyla yayımlanan metinde, yoksullukla mücadele için birlikte çalışma çağrısında bulunuldu.

Ramazan mesajlarında Müslümanlara belirli meselelerde görüşlerini aktarmayı yeğleyen Vatikan, bu kez tema olarak, yoksullukla mücadele konusunu seçti. Konunun daha önceki papalardan 6. Paul ve 2. Jean Paul ile halihazırdaki Papa 16. Benediktus'un sözlerine atıfla işlendiği mesajda, şu ifadelere de yer verildi:

"Hepimiz biliyoruz ki yoksulluk, dayanılması güç acılar doğurabilmektedir. Tecrit edilmişlik, öfke ve kin, intikam arzusu duygularının kökeninde de çoğu kez yoksulluk vardır. Bu, her türlü araca başvurarak düşmanca eylemlere kalkışmaya, bunu dini gerekçelerle meşrulaştırmaya yol açabilmekte; 'ilahi adalet' iddiasıyla başkalarının zenginliklerine, barış ve güvenliğine musallat olmayı da beraberinde getirebilmektedir. Bu nedenledir ki aşırılık ve şiddete karşı olmak, yoksullukla mücadele etmeyi gerektirmektedir".

PDDK Başkanı Kardinal Jean Louis Tauran'ın imzasıyla yayımlanan mesajda, "İnananlar olarak yoksulluk belasına hep birlikte adil ve kalıcı çözümler bulma arzusu, aynı zamanda çağımızın vahim sorunları üstüne düşünme, bunlara ortak yanıtlar arama anlamına gelmektedir" denildi.

Kardinal Tauran, yayımlanan mesajın ilk cümlesinde, "Ramazan ayının sona ermesi vesilesiyle, hepinize barış ve mutluluk dileklerimi sunuyorum" ifadesini de kullandı.

Vatikan, altmışlı yıllardan bu yana her Ramazan ayında PDKK aracılığıyla Müslümanlara hitaben Ramazan mesajı yayımlıyor. Bunlar, Ramazan vesilesiyle Katolik Kilisesi'nin perspektifinden belirli bir konunun irdelendiği uzun mesajlardan oluşuyor. Bu mesajlar, Müslümanlar tarafından çoğu kez bayram nedeniyle bir tür kutlama mesajı gibi algılanabiliyor. Vatikan ise Müslümanların dinsel bayramına kiliseden onay anlamına gelmemesi için bu mesajların yayın tarihinin asla bayrama rast gelmemesine özen gösteriyor.