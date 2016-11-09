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Dünya

Vatikan’dan Trump açıklaması: Tanrı’nın onu aydınlatması için dua ediyoruz

"Başkanın, spesifik temalara ilişkin tercihlerinin neler olacağını göreceğiz ve bunun ardından yargımızı ortaya koyabiliriz"

09 Kasım 2016 19:56

Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin, ABD’nin 45’inci başkanı olarak seçilen Donald Trump’ı tebrik ederken, "Tanrı’nın onu aydınlatması ve dünya barışının hizmetinde olması için dua ettiklerini" söyledi.

Esma Çakır'ın DHA'da yer alan haberine göre, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin, Roma’da katıldığı bir etkinliğin ardından ABD seçim sonuçlarını gazetecilere değerlendirdi. "Her şeyden önce, bir demokrasi deneyimi içinde büyük katılım gösterilerek gerçekleştirilen seçimlerde Amerikan halkının ortaya koyduğu iradeye saygı duyduklarını" ifade eden Pietro Parolin, “Yeni başkanı tebrik ediyor, onun hükümetinin verimli olmasını diliyoruz” dedi. Tanrı’nın, Trump’ı aydınlatması, vatanına hizmette ona yardımcı olması ve dünya barışı ile refahının hizmetinde olması için dua ettiklerini dile getiren Parolin, “Bugün, ağır bir yara almış ve ağır çatışmalar içinde olan dünyanın içinde bulunduğu durumu değiştirmek için herkesin birlikte çalışması gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

 

“Duvar örmek Hıristiyan değildir"

 

Geçmişte göçmen karşıtı yaptığı açıklamaların ardından Papa Francesco’nun Donald Trump’ı, “Duvarlar örmek isteyen, Hristiyan değildir” sözleriyle eleştirdiği hatırlatılan Parolin, “Bakalım yeni başkan nasıl bir yol izleyecek. Doğal olarak şöyle söylenir: Aday olmak başka, başkan olmak başkadır, bu bir sorumluluktur. Başkanın, spesifik temalara ilişkin tercihlerinin neler olacağını göreceğiz ve bunun ardından yargımızı ortaya koyabiliriz” ifadelerini kullandı. 

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