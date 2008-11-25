Vatikan'dan soykırım iddialarına yeni destek

Papalık Hıristiyanlararası Birlik Kurulu Başkanı Kardinal Walter Kasper, Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbantyan'ın Türkiye'de bulunduğu sırada, "Ermeni soykırımının bir vakıa" olduğunu iddia etti.Kasper, Roma Katolik Kilisesi'nin lideri Papa 16. Benediktus'un bugün Ermeni din adamlarını kabulünden önce Vatikan Radyosu'na verdiği demeçte, "Ermeni soykırımı bir vakıadır (olmuştur). Vatikan'ın bu konudaki tavrı, Papa 2. Jean Paul'ün Ermenistan ziyareti sırasında açıklanmıştır. Papa, oradaki soykırım anıtını ziyaret etmiş, Türklerin hoşuna gitmese de soykırım kelimesini kullanmıştır" görüşünü dile getirdi."Soykırımın iddia değil bir gerçek olduğunu" ileri süren Kasper, "Bu bir terim meselesi değildir. Pek çok kurbanın bulunduğu tarihi bir vakadır ve bu hatıranın iyileştirilmesi gerekmektedir. Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin iyileştirilmesi için Vatikan ne yapabilir bilemem. Ama bu Ortadoğu barışı için de önemli bir hadise. Katolik Kilisesi her şeyden önce mağdurlardan yanadır. Bu bizim davranışlarımızı belirleme konusundaki en önemli ilkedir" diye konuştu.Bu arada, Lübnan'daki Ermenilerin dini lideri 1. Avram, Vatikan'da Roma Katolik Kilisesi lideri Papa 16. Benediktus ile yaptığı görüşme sırasında, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının herkes tarafından tanınması çağrısında bulundu.1. Avram, Papa 16. Benediktus'un huzurunda yaptığı konuşmada, "Kiliseler, dinler ve devletler, Ermenilerinki dahil, tüm soykırımları tanımalı ve halkların onur, özgürlük ve kendi kaderlerini belirleme haklarını kabul ederek, yeni soykırımlar yaşanmasını önlemek için her şeyi yapmalıdır" ifadelerini kullandı.Lübnan'daki Ermenilerin dini lideri 1. Avram, sözlerini, "Adalet ve uzlaşıya muhtaç olan günümüz dünyası, kiliselerimizi, insan haklarını teşvik, adalet için çalışma, gerilim ve çatışma ortamlarında barış ve uzlaşıyı hedefleme suretiyle gerçek anlamda birer barış elçisi olmaya sevk etmelidir" diye sürdürdü.Beyrut yakınlarındaki Antelias'ta "Klikya Ermeni Katholikosu" unvanıyla görev yapmakta olan 1. Avram'a Vatikan ziyareti sırasında, Lübnan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Kıbrıs Rum kesimi, Kanada ve ABD'den gelen Ermeni piskoposlar da refakat ediyor.