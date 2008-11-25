T24 LogoT24 Logo
Dünya

Vatikan'dan soykırım iddialarına yeni destek

Papalık Hıristiyanlararası Birlik Kurulu Başkanı Kardinal Kasper, "Ermeni soykırımının bir vakıa" olduğunu iddia etti

25 Kasım 2008 02:00

Vatikan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eylül ayında Erivan'a yaptığı ziyaretle başlayan Türkiye-Ermenistan yakınlaşmasına olumsuz etki edebilecek bir açıklama yaptı.

Papalık Hıristiyanlararası Birlik Kurulu Başkanı Kardinal Walter Kasper, Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbantyan'ın Türkiye'de bulunduğu sırada, "Ermeni soykırımının bir vakıa" olduğunu iddia etti.

2. Jean Paul de 'soykırım' demişti

Kasper, Roma Katolik Kilisesi'nin lideri Papa 16. Benediktus'un bugün Ermeni din adamlarını kabulünden önce Vatikan Radyosu'na verdiği demeçte, "Ermeni soykırımı bir vakıadır (olmuştur). Vatikan'ın bu konudaki tavrı, Papa 2. Jean Paul'ün Ermenistan ziyareti sırasında açıklanmıştır. Papa, oradaki soykırım anıtını ziyaret etmiş, Türklerin hoşuna gitmese de soykırım kelimesini kullanmıştır" görüşünü dile getirdi.

'İddia değil, gerçek'

"Soykırımın iddia değil bir gerçek olduğunu" ileri süren Kasper, "Bu bir terim meselesi değildir. Pek çok kurbanın bulunduğu tarihi bir vakadır ve bu hatıranın iyileştirilmesi gerekmektedir. Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin iyileştirilmesi için Vatikan ne yapabilir bilemem. Ama bu Ortadoğu barışı için de önemli bir hadise. Katolik Kilisesi her şeyden önce mağdurlardan yanadır. Bu bizim davranışlarımızı belirleme konusundaki en önemli ilkedir" diye konuştu.



Papa'yı ziyaret eden Lübnanlı Ermeni dini lider 'soykırım tanınsın' dedi

Bu arada, Lübnan'daki Ermenilerin dini lideri 1. Avram, Vatikan'da Roma Katolik Kilisesi lideri Papa 16. Benediktus ile yaptığı görüşme sırasında, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının herkes tarafından tanınması çağrısında bulundu.

1. Avram, Papa 16. Benediktus'un huzurunda yaptığı konuşmada, "Kiliseler, dinler ve devletler, Ermenilerinki dahil, tüm soykırımları tanımalı ve halkların onur, özgürlük ve kendi kaderlerini belirleme haklarını kabul ederek, yeni soykırımlar yaşanmasını önlemek için her şeyi yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

Lübnan'daki Ermenilerin dini lideri 1. Avram, sözlerini, "Adalet ve uzlaşıya muhtaç olan günümüz dünyası, kiliselerimizi, insan haklarını teşvik, adalet için çalışma, gerilim ve çatışma ortamlarında barış ve uzlaşıyı hedefleme suretiyle gerçek anlamda birer barış elçisi olmaya sevk etmelidir" diye sürdürdü.

Beyrut yakınlarındaki Antelias'ta "Klikya Ermeni Katholikosu" unvanıyla görev yapmakta olan 1. Avram'a Vatikan ziyareti sırasında, Lübnan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Kıbrıs Rum kesimi, Kanada ve ABD'den gelen Ermeni piskoposlar da refakat ediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24