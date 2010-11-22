Vatikan'dan 'prezervatif kullanın' mesajı!

T24 - Roma Katolik Kilisesi'nin lideri Papa 16'ncı Benedict Vatikan tarihinde çığır açacak açıklamalarda bulundu. Doğum kontrolüne karşı tutumuyla bilinen Papa, bu hafta yayımlanacak röportajında, prezervatif kullanımı için "belli durumlarda" kabul edilebilir olduğunu söyledi.



Papa 16'ncı Benedict doğum kontrol karşıtı tutumundan vazgeçti. Bugüne kadar prezervatif kullanımını kesinlikle reddeden Papa, Vatikan tarihine geçecek bir açılım yaptı.



Papa, prezervatif kullanımı için "özel durumlarda" kabul edilebilir olduğunu söyledi.



Papa'ya göre "özel durum" HIV virüsünün yayılmasına neden olabilecek ilişkiler.



Roma Katolik Kilisesi lideri Papa, erkek fahişelerin AIDS riskini önlemek için prezervatif kullanmaları konusundaki tavrını yumuşattı.



Ancak Papa, bu korunma yönteminin HIV virüsünün önüne geçmede yeterli olmayacağını da belirtti.



16'ncı Benedict, doğum kontrolünün "cinselliği daha farklı, daha insani bir şekilde yaşamak için atılacak ilk adım olabileceğini" belirtti.



Katolik Kilisesi dini lideri Papa bu çarpıcı açıklamaları Alman gazeteci Peter Seewald'a verdiği röportajda yaptı.



Bu hafta kitap halinde piyasaya çıkacak olan röportaj daha raflarda yerini almadan Hristiyan dünyasını karıştırdı.



Röportajın alıntıları Vatikan gazetesi L'observatore Romano'da yayımlandı.



Papa'nın sözleri Katolik kilisesindeki muhafazakarları memnun edecek gibi değil.



Diğer yandan, Afrika'yı pençesine alan AIDS hastalığı ile mücadele eden Vatikan yetkililerinin, açıklamaları desteklemesi bekleniyor.





