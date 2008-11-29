Vatikan'dan Müslümanlara sürpriz teşekkür

Katolik dünyasının kalbi Vatikan görülmemiş açıklama yaptı. Papalık Dinlerarası Diyalog Kurulu Başkanı Kardinal Jean-Louis Tauran, ’Tanrı’yı Avrupa’daki toplumsal alana geri getirdikleri’ için Müslümanlara teşekkür etti.



Vatikan’ın resmi gazetesi L’Osservatore Romano’ya açıklama yapan Papalık Dinlerarası Diyalog Kurulu Başkanı Kardinal Jean-Louis Tauran dinin günümüz Avrupası’nda daha önce olduğundan daha fazla konuşulup yazıldığını söyleyerek, "Bu, Müslümanların sayesindedir. Avrupa’da önemli bir azınlık olan Müslümanlar toplumda Tanrı’ya da yer isteyenler arasındadır" dedi. Kardinal Jean-Louis Tauran, farklı inançlara sahip olanların dinlerarası diyalogdan başka seçeneklerinin olmadığını vurguladı. Tek bir inanca sahip hiçbir toplumun olmadığının altını çizen Tauran’ın memleketi Fransa Avrupa’da en fazla Müslüman azınlığın yaşadığı ülke.



Papa’ya düzeltme mi



Tauran’ın açıklamalarının, Papa 16. Benedikt’in geçen hafta İtalya’nın eski Senato Başkanı Marcello Pera’nın ’Hristiyan Olduğumuzu Neden Söylemeliyiz’ kitabıyla ilgili yazdığı mektupta sarf ettiği, "Dar anlamda dinler arası diyalog mümkün değildir" sözlerine bir tür düzeltme olduğu yorumu yapılıyor.



Dinlerin ’diyaloğa mahkum’ olduğunu belirten Kardinal, diğer dinlerle diyaloğa girmenin ’inancından vazgeçmek’ olmadığını ’diğer dinlerin pozitif yanlarını öğrenmek’ demek olduğunu kaydetti. Tauran, "Tanrı tüm dinlerde, onu içtenlikle arayanların ruhlarında iş başındadır. Dinlerarası diyalog da Tanrı yolunda olanları bir araya toplar" ifadelerini kullandı.

