Vatikan'dan Dünya Kupası finali için Gazze ve Ukrayna'da ateşkes çağrısı

Vatikan, İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri operasyonları ve Ukrayna'da devam eden iç savaşa göndermede bulunarak, bugün Brezilya'da yapılacak 2014 FIFA Dünya Kupası final maçı için ateşkes çağrısında bulundu.

Radikal’de yer alan habere göre, Filistin’in Gazze bölgesine yönelik İsrail ’in askeri operasyonlarının yol açtığı can kaybı artarken, Katolik dünyasının ruhani merkezi olan Vatikan’dan da konuyla ilgili bir çağrı geldi.

Sosyal medyada #pauseforpeace hashtagi altında bir çağrı yayınlayan Vatikan, Ortadoğu ve Ukrayna’da yaşanan çatışmaların Dünya Kupası final karşılaşması nedeniyle durdurulmasını isteyerek, tarafları ateşkes yapmaya davet etti.