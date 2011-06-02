Vatikan'daki din adamlarına taciz davası!

T24 - Çocukken Katolik din adamları tarafından tacize uğradıklarını iddia eden onlarca Belçikalı Vatikan'a dava açtı.



Vatikan’ın başı taciz iddialarıyla ağrımaya devam ediyor. Ancak bu sefer iddialar mahkemeye taşındı.



Onlarca Belçikalı, çocukken Katolik din adamları tarafından tacize uğradıkları şikayetiyle Vatikan'a dava açtı. Davacılar, Vatikan ve Belçika kilisesini cinsel tacizi görmezden geldikleri için ihmalle suçluyor.



70 davacıyı temsil eden avukatlar, Vatikan ve Belçika kilisesinden yetkilileri, Belçika'nın Ghent kentindeki mahkemeye çağıran celbin iletileceğini açıkladı.





KİLİSE TAZMİNAT ÖDEYEBİLİR



Belçika Katolik kilisesi hafta başında, din adamlarının tacizine uğrayan kişilere tazminat ödeyeceklerini açıklamıştı.



Davacıları temsil eden avukatlardan Christine Mussche, Belçika kilisesinin tazminat teklifinin olumlu bulduğunu ancak şu anda "laftan ibaret olduğunu" söyledi. Davacılardan, gazeteci ve yazar Roel Verschueren ise, "Kilise yıllardır inkar içinde, biz şimdi bu durumu değiştiriyoruz" dedi.





VATİKAN SUSKUN



Mahkeme celbi, Vatikan'a iletilmeden önce İtalyanca'ya çevriliyor. Vatikan henüz olayla ilgili bir açıklama yapmadı.



Bağımsız bir komisyon, geçen yıl yayımladığı raporda, Belçika'nın tüm piskoposluk bölgelerinde taciz vakalarının yaşandığını, ancak kilisenin sistematik olarak bu vakaların üstünü örtmeye çalıştığına ilişkin bir kanıt olmadığını söylemişti.



Geçen yıldan bu yana, Belçika'da Katolik din adamlarıyla ilgili yaklaşık 500 taciz iddiası kayda geçti.



