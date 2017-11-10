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Dünya

Vatikan'da sigara satışına yasak

Sigara satışının Vatikan'a her yıl milyonlarca euro gelir sağladığı belirtiliyor

10 Kasım 2017 13:40

Papa Francesco, gelecek yıl başından itibaren Vatikan'ın içinde sigara satışının yasaklanması talimatı verdi.

Vatikan Sözcüsü Greg Burke, Vatikan'ın insan sağlığına zarar verdiği açık olan bir faaliyetle işbirliği yapamayacağını belirtti.

5 bin kadar mevcut ve emekli Vatikan çalışanı, şu anda Vatikan'dan ucuz sigara alma hakkına sahip. Sigara satışının, Vatikan'ın kasasına her yıl milyonlarca euro gelir soktuğu tahmin ediliyor.

Ancak Sözcü Burke, insanların hayatını tehlikeye atıyorsa, elde edilecek herhangi bir kârın meşru olamayacağını vurguladı.

Vatikan çalışanları ve emeklileri, eski bir tren istasyonunda bulunan ve sadece özel izinleri olanların girebildiği bir gümrüksüz satış alanından ayda beş karton sigara alabiliyor.

Vatikan çalışanı ya da emeklisi olup, sigara içmeyenlerin, sigaradan ağır vergi alınan İtalya'dan daha ucuz olması nedeniyle, arkadaşları için sigara aldıkları belitiliyor.

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Vatikansigara satışıPapa Francesco

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