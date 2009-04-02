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Dünya

Vatikan’da seks skandalı

Katolik dünyasının en büyük tarikatlarından biri olan İsa'nın Lejyonerleri, cinsel taciz ve gayrimeşru çocuk skandalıyla sarsılıyor

02 Nisan 2009 03:00

Katolik mezhebinin en büyük tarikatlarından birinin lideri tacizci çıktı. Papa tarafından da kutsanan 70 bin müride sahip rahibin bir de gayrimeşru çocuğu olduğu belirlendi.

Opus Dei’den sonra Katolik dünyasının en büyük tarikatlarından biri olan İsa’nın Lejyonerleri’ndeki (Legionari di Cristo) bazı rahiplerin kadın üyelerine cinsel tacizde bulundukları, tarikatın kurucusu Rahip Marcial Maciel’in bir kadından çocuğunun bulunması üzerine Vatikan soruşturma başlattı. Başta Latin Amerika olmak üzere 20 ülkede 70 binden fazla üyesi bulunan tarikatın ayrıca Vatikan’da bir ilahiyat fakültesi bulunuyor.

Vatikan müfettiş gönderdi

1941’de Meksikalı din adamı Marcial Maciel’in kurduğu tarikattaki bazı rahiplerin, kadın müritlere tecavüz ettiği uzun süredir Güney Amerika basınında yer alıyordu. Son olarak 2006’da ölen Maciel’in de bir kadın müridiyle Katolik kurallarına aykırı olarak gizli aşk yaşadığı ve bu ilişkiden de bir kız çocuğu doğduğu öne sürüldü. Bu iddialar üzerine, Vatikan Dışişleri Bakanı Kardinal Tarcisio Bertone, tarikatın tüm okullarına birer müfettiş gönderileceğini ve bu iddiaların soruşturalacağını açıkladı.

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