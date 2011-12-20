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Dünya

Vatikan'da 'porno' operasyonu

Tüm dünyada isimlerini korumak isteyen firma ve ünlülerin ’xxx’ uzantılı alan isimlerini satın alma yarışına Vatikan da dahil oldu.

20 Aralık 2011 02:00


T24 - Tüm dünyada isimlerini korumak isteyen firma ve ünlülerin ’xxx’ uzantılı alan isimlerini satın alma yarışına Vatikan da dahil oldu. Vatikan adı altında erotik veya pornografik yayın yapılamasının önüne geçmek amacıyla ’vatikan.xxx’ adresi satın alındı.
 
Vatikan, xxx adını kurtardı

Radikal gazetesinde yer alan habere göre; tanımlanmış isim ve numaralardan sorumlu internet kuruluşu ICANN, geçen yıl ’.xxx’ alan adına onay vermiş, geçtiğimiz Eylül ayından itibaren de ’.xxx’ uzantılı alan isimleri satışa çıkartılmıştı. Söz konusu uygulama, yetişkinlere yönelik içeriği bulunan internet sayfalarına 18 yaş altı girişinin engellenmesinin kolaylaşacağı görüşüyle desteklenirken, internet kullanım özgürlüğünü sınırlayacağı, sansürü kolaylaştıracağı iddiasıyla da eleştri oklarının hedefi oluyor.



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