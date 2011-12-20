Vatikan'da 'porno' operasyonu

T24 -

Radikal gazetesinde yer alan habere göre; tanımlanmış isim ve numaralardan sorumlu internet kuruluşu ICANN, geçen yıl ’.xxx’ alan adına onay vermiş, geçtiğimiz Eylül ayından itibaren de ’.xxx’ uzantılı alan isimleri satışa çıkartılmıştı. Söz konusu uygulama, yetişkinlere yönelik içeriği bulunan internet sayfalarına 18 yaş altı girişinin engellenmesinin kolaylaşacağı görüşüyle desteklenirken, internet kullanım özgürlüğünü sınırlayacağı, sansürü kolaylaştıracağı iddiasıyla da eleştri oklarının hedefi oluyor.