Vatikan'da Orta Doğu barışı için ortak dua

Katolik Hristiyanların lideri Papa Francis, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Filistin lideri Mahmud Abbas ve İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres dün Vatikan’da bir araya gelerek 'Orta Doğu barışı' için dua etti.

Papa’nın geçen ay İsrail, Filistin ve Ürdün’ü kapsayan 'Kutsal Topraklar' ziyaretinde yaptığı davet üzerine Patrik Bartholomeos, Abbas ve Peres dün barış duası etmek üzere Vatikan’da buluştu.

Dua töreni, diğer dinlere mensup konukların hassasiyetleri de gözetilerek kilisede değil bahçede yapıldı. Törende, üç semavi dinin “gönderiliş sırasına” göre; ilk olarak Yahudi, ardından Hristiyan ve son olarak da İslam inancına uygun olarak dualar okundu.

Papa Francis törende yaptığı konuşmada, “Umuyorum ki bu buluşma, insanları bölmek yerine birleştirme arayışında yeni bir yol olur” dedi.

Papa, “Barışı sağlamak, savaş çıkarmaktan daha fazla cesaret gerektirir” diye konuştu.

Papa Francis, “kardeşim” diye hitap ettiği Ortodoks Hristiyanların lideri Bartholomeos’un da törende bulunmasının “büyük bir lütuf, kıymetli bir destek” olduğunu söyledi.

Peres ve Abbas'ın mesajları

Şimon Peres ise törende şu ifadeleri kullandı: “İsrail ve Filistin halkları hala şevkle barış istiyor. Gözyaşlarına, şiddete, çatışmaya son vermeliyiz. Hepimizin barışa ihtiyacı var. Eşitler arasındaki barışa… Çocuklarımıza barışı bırakmak elimizde. Bu bizim görevimiz, anne-babaların kutsal misyonu.”

Mahmud Abbas da Filistin, Orta Doğu ve tüm dünyada barış ve adalet için dua etti. Abbas, “Allahım, halkımızın bağımsız bir devlette özgürlük, refah ve umut dolu bir geleceğe kavuşmasını sağlaman için sana yakarıyorum” dedi.

Barış mesajlarının yanı sıra, Abbas ve Peres’in konuşmalarında Kudüs’le ilgili vurguları da dikkat çekti. Şimon Peres “Kutsal Kudüs, Yahudi halkının atan kalbidir” derken, Mahmud Abbas ise Kudüs’ten “bizim kutsal kentimiz” diye söz etti.

Müzik dinletisinin de yapıldığı törenin ardından liderler barışın simgesi olarak bir zeytin ağacı dikti ve daha sonra basına kapalı olarak görüşmeye devam etti.

İsrail ve Filistin liderleri, barış görüşmelerinin çökmesinin ardından ilk kez bir araya gelse de Vatikan yetkilileri dua töreninin siyasi bir adım olmadığını, “ertesi gün barışa kavuşmanın beklenemeyeceğini” vurguluyor.

Ancak Papa Francis, Twitter üzerinden yaptığı çağrıda duanın gücü konusunda iyimser bir mesaj verdi: “Dua çok güçlüdür. Orta Doğu ve dünyaya barış getirmek için onu kullanalım.”