-Vatikan'da Noel heyecanı VATİKAN (A.A) - 24.12.2011 - Hristiyanlar için kutsal yerlerin başında gelen Vatikan'da, bu akşam Hazreti İsa'nın doğumu olarak kutlanacak olan Noel Bayramı için hazırlıklar tamamlandı. Vatikan'daki Aziz Pietro Meydanı'na bu yıl Ukrayna'dan getirilen dev Noel ağacı ve yanına kurulan Hz. İsa'nın doğumunun sahnelendiği platformun açılışı, havanın kararmasıyla birlikte düzenlenen törenle yapıldı. Ağacın ilk kez eski bir Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ülkesinden getirildiği, ağırlığının 5 ton, uzunluğunun ise 30,5 metre olduğu bildirildi. Meydana getirilen ağaç çeşitli renklerde ışık ve desenlerle süslendi. Noel Bayramı, Papa 16. Benediktus'un bu akşam TSİ 23.00'te yöneteceği ayinle kutlanacak. Papa'nın Noel ayini konuşmasında ekonomik kriz ve inanç krizine değinmesi bekleniyor. Aziz Pietro Meydanı'nda, çok sayıda milletten insan yavaş yavaş toplanmaya başlarken, katedralde yapılacak ayine girebilmek için insanlar uzun kuyruklar oluşturdu. Bu arada, Vatikan ile içiçe olan İtalya'nın başkenti Roma sokakları da ışıklandırılırken, önemli meydanlara büyük Noel ağaçları konuldu.