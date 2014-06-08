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Dünya

Vatikan'da ilk kez Kur'an okunacak

Filistin lideri Mahmud Abbas ve İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, bugün Vatikan'da 'Barış için Dua Zirvesi'de buluşacak

08 Haziran 2014 17:35

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis geçen haftaki Kutsal Topraklar ziyaretinde hem Filistin lideri Mahmud Abbas hem İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile görüşerek onları Vatikan’a davet etmişti. Daveti kabul eden liderler bugün Vatikan’da tarihi bir buluşmada bir araya gelecek. “Barış için Dua Zirvesi”ne İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Fener Rum Patriği Bartholomeos'un katılacağı tarihi zirvede Ortadoğu barışı için dua edilecek. Ayrıca tarihte ilk kez Vatikan'da Kur'an okunacak.

 

Dualar, üç dinin dünyaya geldikleri sıraya göre okunacak 

 

Fener Rum Patriği Bartholomeos’nun da katılacağı ve liderlere Müslüman, Hıristiyan ve Musevi din adamlarının eşlik edeceği buluşmada dünya barışı için dua edilecek. Buluşmada dualar, üç semavi dinin dünyaya geldikleri sıraya göre okunacak. Duaların İbranice, İtalyanca, İngilizce ve Arapça okunacağını açıklandı. Böylece bu buluşmada tarihte ilk kez Vatikan’da Kur’an-ı Kerim de okunmuş olacak.

 

Barışın sembolü ‘zeytin ağacı’ dikilecek

 

Zirve için delegasyonların yerel saatle 18.15 (TSİ 19.15) gibi Vatikan’a gelmeye başlayacağı, zirvenin saat 20.30 sularında bitmesinin planlandığı açıklandı. Zirvenin son bölümünde Papa’nın barışı teşvik edici bir konuşma yapacağı, ardından Abbas ve Peres’i bir araya getireceği, daha sonra Patrik Bartholomeos’un da katılımıyla toplu olarak el sıkışılacağı ve barışın sembolü “zeytin ağacı” dikileceği ifade edildi. 

Bu arada zirvenin yapılacağı bugün ayrıca Hristiyan alemindeki bir nevi şükran gibi anılan “Pentecoste”, Yahudilerin de Şaloş bayramına denk gelmesi açısından da önem taşıyor. 

 

‘Siyasetçiler başaramadı’ 

 

Fener Rum Patriği Bartholomeos ‘Barış için Dua Zirvesi’nde Papa ile barışa yardım etmek istediklerini belirtti. Patrik, İtalya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden “La Repubblica”ya verdiği demeçte, “Roma’ya, ortak duanın olacağı bu önemli ana katılmak için geliyorum” dedi. Patrik Bartholomeos, “Tanrı’nın desteği ile siyasete ve diplomasiye, barışa ulaşılması için yardım etmeliyiz” ifadesini kullandı. Papa’nın yeni girişiminden beklentisi sorulan Fener Rum Patriği, “Siyaset ve diplomasinin ne yazık ki kalıcı sonuçlara ulaşamadığı, çatışmadan geçen bölgede, barışı amaçlayan bir girişim” değerlendirmesinde bulundu. 

Papa’nın evinde bir araya geleceklerini ve İsrail Cumhurbaşkanı, Filistin Devlet Başkanı ile birlikte herkesin Tanrı’ya dua edeceğini kaydeden Patrik, umutlarının ortak olduğunu belirterek, “İki sonuca ulaşmak gerekiyor. Birincisi Tanrı’nın bizi dinlemesi, ikincisi de Tanrı’nın yardımıyla somut sonuçlara ulaşılabileceğine dair Asya ve Avrupa’ya işaret vermesi” ifadesini kullandı. 

 

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